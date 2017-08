KL: Jan Vapaavuoren mukaan Helsinkiin ei tarvita tietulleja

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan kaupunkiin ei tarvita tietulleja.

– En ole koskaan innostunut ajatuksesta, että tähän kaupunkiin tarvittaisiin tietulleja. Ei täällä ole sen tyyppisiä ruuhkia. En ole koskaan uskonut siihen, että jos tällä seudulla kerättäisiin tietulleja, niin valtio aidosti antaisi siitä kertyvät varat tämän alueen kehittämiseen, Vapaavuori sanoo Kauppalehdelle.

– Jos tulee joku valtakunnallinen tienkäyttömaksuun perustuva järjestelmä, niin tottakai on selvää, että se tulee myös pääkaupunkiseudulle, ja siinä voi olla omia ulottuvuuksiaan. Mutta puhe tietulleista Helsinkiin tuntuu tällä hetkellä varsin ideologiselta ajattelutavalta, jota en kannata.

Vapaavuori sanoo Kauppalehden haastattelussa, että nyt ei ole oikea aika keventää kuntaveroa Helsingissä. V

– On totta, että talous on hyvässä kunnossa, mutta me elämme poikkeuksellisen suuren epävarmuuden aikaa sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Toteutuessaan se tarkoittaisi, että kaksi kolmasosaa verotuloista poistuisi, mutta kaikki velat jäisivät.

– Samaan aikaan meidän tulee pitää huolta kaupungin investointikyvystä. Mielestäni olisi vastuutonta lähteä tässä vaiheessa esittämään veronalennusta.