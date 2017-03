Vihreiden johtajan työlistan seuraava kohta: Moottoritiet muutetaan kaduiksi

Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs toteaa vaalimainoskortissaan olevansa 37-vuotias isä, pyöräilijä ja ohjelmistoarkkitehti.

Kortin toisella puolella on hänen to do -listansa. Siinä toteutuneiksi on ruksattu muun muassa kohdat Hämeentielle pyörätie - 2019 ja Pikaratikat Jokeri ja Laajasalo - 2021 & 2025.

Velä tekemättömien to do -kohtien listalla Otso Kivekkäällä lukee ensimmäisenä Moottoritiet muutetaan kaduiksi.

Kansallinen kaupunkipuisto tulee seuraavana, Pyöräbaanat lähiöihin viidentenä.

Helsingin vihreiden kuntavaalilehden Pyöräbaanaa pitkin päiväkotiin -pääkirjoituksessa Kivekäs kirjoittaa vihreiden 19 kaupunginvaltuutetun onnistuneen saamaan paljon aikaan.

– Helsinkiä on kehitetty hajautuvasta autokaupungista kohti tiivistä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kaupunkia. Päätimme muuttaa moottoritiet kaduiksi, joiden varteen mahtuu asumaan, Otso Kivekäs toteaa.

– Kalliiden autotunnelien sijaan rakennamme kaksi uutta pikaratikkaa: Jokerin idän ja lännen välille ja Kruunusillat Laajasaloon.

Toisaalla vaalilehdessä hän listaa pyörätiet, kuten uudet Hämeentien pyöräkaistat, itselleen erityisen merkityksellisiksi valtuuston saavutuksiksi.