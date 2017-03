Seurakunnat tarjosivat ruoka-apua viime vuonna yli sadalle tuhannelle

EU-elintarviketuen jakelua seurakuntiin koordinoiva Kirkkopalvelut ry sai viime vuonna jaettavakseen noin 750 000 kiloa elintarvikkeita. Vuoden aikana seurakuntien yli 300 jakelupisteessä jaettiin 104 570 ruokakassia ja tarjottiin yli 11 000 ateriaa.

Ruoka-avun piirissä oli yhteensä noin 106 000 ihmistä. Heistä suurin osa on yksinhuoltajia, pienituloisia, perustulon varassa eläviä, osa-aikatyötä tekeviä ja eläkeläisiä.

”Yhä useammat suomalaiset joutuvat turvautumaan hädässään leipäjonoihin. Seurakunnat ja järjestöt tarjoavat ensiapua ihmisten nälkään ja muuhun akuuttiin hätään tilanteessa, jossa yhteiskunnan viralliset tukiverkot ovat pettäneet. Riipaisevaa on, että monissa perheissä ruoka-apuun on jouduttu turvautumaan jo useampien sukupolvien ajan”, keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalveluista toteaa.

Kirkkotiedotuksen mukaan nälän lisäksi ruoka-avulla torjutaan köyhyyttä ja syrjäytymistä laajemminkin. Monille avunsaajille tapaaminen on myös hetki, jossa vaihdetaan kuulumisia ja saadaan vertaistukea.

Ruoka-apu on saajilleen täysin ilmainen avustusmuoto.

Kirkkopalvelut on välittänyt EU-elintarviketukea toiminnan alusta, vuodesta 1996 lähtien. Elintarvikevalikoima on vuosien varrella monipuolistunut, ja terveysvaikutukset on huomioitu. Tällä hetkellä jaossa on muun muassa jauhoja, puurohiutaleita, makaronia, hapankorppuja, mysliä sekä valmisruokapakkauksia, kuten hernekeittoa ja lihasäilykkeitä.