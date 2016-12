Vuoden vaihtuminen tuo mukanaan kiristyviä pakkasia

Ilmatieteen laitoksen tekemän ennusteen mukaan uudenvuodenpäivänä sää pakastuu koko maassa ja paikoin tulee lumikuuroja.

Alkuviikosta erittäin kylmää ilmamassaa alkaa levitä koillisesta ja pakkanen kiristyy vähitellen jo 10 ja 25 asteen välille. Maan eteläosaan voi yltää runsaampia lumisateita, mutta muuten lumisateet jäävät vähäisiksi.

Uudenvuodenaattona Suomessa vallitsee vielä lauha läntinen ilmavirtaus. Pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin tulee vesi- tai lumikuuroja. Lämpötila on etelässä useita asteita plussan puolella, maan keskivaiheilla nollan molemmin puolin ja Lapissa hieman pakkasen puolella.

Puoliltaöin ammuttavat raketit näkyvät melko hyvin, vaikkakin etelässä matala pilvi voi haitata korkeimpia raketteja.

Pakkassää tavallista vuodenvaihteelle

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi vaihtuu tavallisesti talvisessa pakkassäässä. Tyypillisesti vuodenvaihteen lämpötilat ovat yöllä maan etelä- ja keskiosassa noin -8...-15 ja pohjoisessa -15...-20 astetta. Rannikolla on yleensä hieman lauhempaa.

Vuodesta 1961 alkaen vuodenvaihteen ylin lämpötila on +8,3 astetta, joka on mitattu Maarianhaminassa 31. joulukuuta 1975. Alin lämpötila on -43,5 astetta, ja se on mitattu Sallan Naruskajärvellä 1. tammikuuta 1982.

Keskimäärin lunta on maan eteläosassa vuodenvaihteessa 10 - 20, maan keskiosassa 20 - 40 ja maan pohjoisosassa 40 - 50 senttiä. Enimmillään lunta on ollut uutena vuotena etelässä yli puoli metriä ja Lapissa metrin.

Vuodesta 1961 alkaen suurin vuodenvaihteessa mitattu lumensyvyys on 126 cm, joka on mitattu 1. tammikuuta 1992 Enontekiön Kilpisjärvellä.