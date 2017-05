Yli sataan maahan iskenyt suurkyberhyökkäys on levinnyt myös Suomeen

Yli sataan valtioon levinnyt jättikyberhyökkäys on levinnyt myös Suomeen. Europolin mukaan hyökkäys on mittakaavaltaan ennennäkemätön. Syyllisten selvittäminen on BBC:n mukaan vaatinut poikkeuksellisen monimutkaista tutkintaa.

Viestintävirasto tiedottaa, että WanaCrypt0r-kiristyshaittaohjelmasta on tehty havaintoja nyt myös Suomessa. Maailmalla on uutisoitu laajasti, että haittaohjelmaa on havaittu yli sadassa maassa kymmenillä tuhansilla tietokoneilla.

Haittaohjelmaa levitetään ilmeisesti sähköpostin liitetiedostoilla. Vaikka Europol ja muut hyökkäystä tutkivat tahot ovatkin onnistuneet selvittämään hyökkäyksen alkuperän, ei tietoturvauhka ole poistunut.

Haittaohjelma leviää Viestintäviraston mukaan erittäin tehokkaasti organisaation sisäverkossa, mikäli haittaohjelman käyttämiä haavoittuvuuksia korjaavia suojauspäivityksiä ei ole asennettu.

Windows-järjestelmien välitön päivittäminen on Viestintäviraston mukaan tärkeää.

Kaikki Microsoft Windows -käyttöjärjestelmillä varustetut työasemat ja palvelimet on syytä päivittää mahdollisimman pikaisesti kaikilla saatavilla olevilla suojauspäivityksillä, Viestintävirasto kehottaa.