Kokoomuksen puheenjohtajapäivillä puhuneen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan koulutus on puolueen ykkösasia kuntavaaleissa.

– Se on meidän DNA:ssamme. Me osataan se. Älköön kukaan tulko sanomaan meille, että leikkaukset koulutuksesta ovat arvovalinta. Jos olisi, kokoomus ei olisi leikannut senttiäkään. Mutta kun ei ole rahaa, niin ei ole rahaa, Petteri Orpo totesi.

– Sen tiesivät Ville Niinistö, Paavo Arhinmäki, Antti Rinne - muutamia mainitakseni - viime hallituksessa, kun he leikkasivat kaksi miljardia, niin mistä se on pois? Päiväkodista, peruskoulusta, toiselta asteelta. He joutuivat tekemään näitä aivan samoja päätöksiä. Me teimme arvovalinnan, että emme leikkaa kuntien valtionosuuksista, Orpo totesi.

– Älköön kukaan tulko meille sanomaan ettemme välitä sivistyksestä ja koulutuksesta!

Petteri Orpo kertoi käyneensä vierailuilla äsken muun muassa sairaalassa, erityiskoulussa, ikkunalasitehtaalla, yrittäjäpäivillä, sosiaali- ja terveysjärjestöjen päivillä.

– Kun tapaa ihmisiä, hahmottaa jotenkin, mikä kokoomus on. Me olemme oikeasti kansanliike. Me koostutaan yrittäjistä, sosiaalialan järjestön vapaaehtoisista, erityisopettajista, opiskelijoista työttömistä, nuorista vanhoista, lahtelaisista tai jopa tamperelaisista. Me emme ole kenenkään asialla paitsi suomalaisen. Emme ole kimalaisen asialla emmekä mehiläisen, ei minkään bisneksen.

– Me olemme suomalaisten asialla, jotta mahdollisimman moni nuori saa työpaikan. Jotta peruskoulu on tasa-arvoinen. Jotta kaikilla on mahdollisuus harrastaa. Jotta seniorilla on hyvä elää. Emmekä me ole kenenkään etujärjestö.