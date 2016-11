"Jos tänne tulee 100 000 kiinalaista, tervetuloa, eivät he jää roikkumaan torien kupeille"

Ulkomaalaislain muutos puhutti kansanedustajia täysistunnossa tiistaina. Mika Raatikaisen (ps.) mukaan Helsingin hallinto-oikeudessa on turvapaikkavalitusten määrä kasvanut tänä vuonna noin 9 000:lla eikä oikeus enää selviä tästä määrästä.

Kristillisdemokraattien Antero Laukkasen mukaan on heidän itsensäkin kannalta kohtuutonta, että käsittely voivat kestää yli vuoden.

Perussuomalaisten Leena Meren mielestä "kun on lainvoimainen tuomio ja päätös olemassa siitä, että et ole saanut oleskelulupaa ja sinut karkotetaan - molemmat ovat lainvoimaisia - meidän ei tulisi keskustella pitkällä aikavälillä siitä, minkälaisia palveluita me ryhdymme järjestämään ihmiselle".

– Suomen Lääkäriliitto on lausunut siitä, että paperittomien terveydenhoito kuuluu heidän lääkärietiikkaansa ja se tulisi ottaa käyttöön ihan kaikkialla, varsinkin heikompiosaisten, kuten raskaana olevien, naisten ja lasten osalta, vihreiden Johanna Karimäki muistutti.

Vihreiden Olli-Poika Parviaisen mukaan "myös meidän, joilla nämä paperit on, etu on se, että Suomeen ei esimerkiksi tule sellaisia tartuntatauteja, jotka voisivat olla meille kansanterveydellisesti uhka".

– Minun mielestäni on aivan selvää, että tällaisillekin henkilöille kuuluu aivan välttämättömin, kiireellinen terveydenhoito, samoin kuin heille kuuluu elämän suojelemiseksi tarvittava ravinto ja suoja pakkaselta, mutta aivan yhtä selvää on, että heillä ei voi olla oikeutta samanlaiseen sosiaaliturvaan kuin niillä, jotka ovat laillisesti maassa, kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoi.

Sdp:n Susanna Huovisen mukaan "on meidän perusihmisoikeuskäsityksen vastaista ajatella niin, että ihmisiä jätettäisiin heitteille, olipa heidän tilanteensa täällä Suomessa ollessa mikä hyvänsä ja olipa heillä mikä tahansa status".

Kokoomuksen Outi Mäkelä toivoi turvapaikka-asioiden hajauttamista Helsingistä.

– Kun turvapaikkaa hakevalla henkilöllä ei kotikuntaa Suomessa ole, niin ei ole ollut perusteltuakaan, että esimerkiksi tämän sijaintipaikan mukaisesti nämä käsittelyt menisivät, eikä jatkossakaan ole tarkoituksenmukaista toimia niin, mutta hajauttamista eri tuomioistuimiin kyllä kannattaa tämän esityksen mukaisesti toteuttaa.

Perussuomalaisten Teuvo Hakkaraisen mukaan "se tärkeä syy, miksi käsittelyaikojen kasvua on hillittävä, on raha. Mitä pidempään nämä ihmiset täällä maleksivat, sen kalliimmaksi se käy suomalaisen veronmaksajan kukkarolle".

– Ei tässä nyt ole kysymys mistään ulkomaalaisten vastustamispolitiikasta. Siinä on vain kysymys siitä, että me emme halua tänne mitään terroristijärjestöjä emmekä pommi-iskuja vaan turvallisen maan, missä me voimme asua ja elää.

– Jos tänne tulee ulkomaalaisia, 100 000 kiinalaista, minä sanon, että tervetuloa, ja kaikki menevät töihin saman tien, eivät he jää roikkumaan tuonne torien kupeille, Teuvo Hakkarainen sanoi.