Turistit kävivät Lapissa oppaiden kimppuun, kun revontulet eivät näkyneet - Kiina mustalistasi häiriköt

Kiinalainen ecns-uutissivusto kertoo maan turistien käyneen suomalaisten turistioppaiden kimppuun. Syynä on ollut revontulten jääminen näkymättä Lapin-matkoilla sääolosuhteiden takia.

Norjan NRK-tv-yhtiön kerrotaan uutisoineen The Hunt for the Northern Lights -ryhmän turistien käytöksestä. Oppaat joutuivat soittamaan poliisille. Lapin poliisin Hanna Kelloniemi sanoo CCTV:lle, että väkivallan estämisen sijaan poliisi joutui tulemaan paikalle selvittämään tilannetta.

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvosen mukaan media haluaa tehdä ylilyönnin asian uutisoinnissa ja toivoo, ettei medialla ole poliittista tarkoitusperää.

Kiinan matkailuhallinto on ryhtynyt pitämään mustaa listaa huonosti käyttäytyneistä turisteista. Heidän nimensä ja tekonsa tallennetaan kolmeksi vuodeksi, eivätkä he sinä aikana saa matkajärjestäjien palveluja.