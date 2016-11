Pysäköintisakosta valittaminen maksaa 250 euroa

Espoolainen kauppatieteiden maisteri kirjoittaa tapauksestaan Helsingin Sanomain mielipidesivuilla. Hän sai taannoin parkkisakon pysäköinti kielletty -merkin noudattamatta jättämisestä.

Kirjoittajan mukaan kyseisellä tiellä eikä lähiseudulla ei ollut mitään kieltoa ilmaisevaa. Hänen saamansa vastineen mukaan pysäköinti on kielletty koko alueella ja on sallittua pysäköidä vain paikoilla, joissa on erillinen pysäköintipaikan merkki.

"Jos nyt haluaisin asian jatkokäsittelyyn, minun tulisi valittaa hallinto-oikeuteen, joka perii oikeudenkäyntimaksua 250 euroa, jotta asiaa käsitellään. Tämä on mielestäni verrattain korkea hinta jo alun perinkin verovaroin kansalaisille kustannetusta sivistysvaltion peruspalvelusta", kirjoittaja toteaa.

Maksun saa takaisin, jos päätöstä muutetaan muutoksenhakijan eduksi. Takeita siitä ei ole.

"Toki maksu helpottaa leikkauksista kärsivien tuomioistuimien jutturuuhkia mutta rajaa myös merkittävästi kansalaisen oikeusturvaa".