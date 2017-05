Suomessa on kehitetty ainutlaatuinen kielenoppimispeli lapsille

Lautapelin tapaan etenevässä pelissä lapsi voi seikkailla läpi tasojen ja tutkia kuvakortteja, joista oppii englannin sanoja puhetta kuuntelemalla ja tuottamalla. Peli antaa siihen yhdistetyn puheentunnistimen kautta lapselle välitöntä palautetta, mikä on tutkimusten mukaan tärkeää oppimiselle.

Pelin puhekäyttöliittymä mahdollistaa englannin kielen oppimisen varhaisessa vaiheessa puheen kautta, sillä pelaaminen ei vaadi lukutaitoa.

– Kun tähdätään hyvään suulliseen kielitaitoon, kielenoppimista kannattaisi heti alussa lähestyä puheen kautta. Sanojen ääneen tuottaminen auttaa tutkimuksen mukaan niiden oppimista lapsilla. Aivotutkimus on osoittanut aivojen kuuloalueiden ja motoristen alueiden välisen rajapinnan ja niiden yhteyksien olevan kriittisiä sujuvalle puheen tuottamiselle, kertoo hankkeen tutkija, dosentti Sari Ylinen.

Peli on parhaillaan testikäytössä pääkaupunkiseudun kouluissa ja sen oppimisvaikutuksia tutkitaan aivotutkimuksen menetelmillä laboratoriossa. Jatkossa peliä on tarkoitus kokeilla lukihäiriöisillä ja alle kouluikäisillä lapsilla.

Myös maahanmuuttajille on tulossa oma versio suomen kielen oppimiseen.

Suomen Akatemian rahoittama Say it again, kid! -hanke on osa Tulevaisuuden oppiminen -akatemiaohjelmaa.