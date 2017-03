Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vähennä työntekoa

Asia selviää Kuntien eläkevakuutus Kevan kyselystä, joka lähetettiin reilulle 500 osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakijalle.

Eläkkeen ottaminen maksuun ennakkoon ei juurikaan vaikuta hakijoiden työntekoon, sillä 52 prosenttia vastaajista kertoi jatkavansa kokoaikatyössä.

Reilut 46 prosenttia kertoi valinneensa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, koska halusi kuluttaa ansaitsemaansa eläkettä vielä hyvässä kunnossa ollessaan. 39 prosentilla syynä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemisen oli taloudellisen aseman parantaminen.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on herättänyt runsaasti kiinnostusta julkisella sektorilla. Maaliskuun puoliväliin mennessä Kevaan on saapunut yhteensä noin 1300 hakemusta. Hakijoista jopa 59 prosenttia oli naisia, mikä selittyy pitkälti sillä, että julkisen sektorin työntekijöistä enemmistö on naisia.

Hakijoista 12 prosenttia on saanut jotain työttömyysetuutta vuonna 2016. Sen sijaan sairauspäivärahaa oli maksettu vain kahdelle prosentille hakijoista, joten näyttäisi siltä, että työkyvyn heikentyminen ei olisi pääsyy osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemiseen.

Jos hakee osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ennen kuin oman ikäluokan alin eläkeikä täyttyy, eläkkeestä vähennetään varhennusvähennys. Niiden suuruus vaihteli 239 eurosta muutamaan senttiin. Tähän mennessä myönnetyissä eläkkeissä varhennusvähennyksen keskiarvo on ollut 58 euroa ja mediaani 54 euroa.

Eläkepäätöksen saamisen jälkeen muutamat hakijat ovat myös peruuttaneet hakemuksensa ja nopeimmat ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle jo kuukauden jälkeen.

Kevan kysely on osa opinnäytetyötä ja se toteutettiin 15.2-8.3. Jokaisessa kysymyskohdassa asiakkaalla oli myös mahdollisuus olla ottamatta kantaa asiaan. Kysely lähetettiin 505 hakijalle ja vastausprosentti oli 67.