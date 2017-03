Professori gallupmuutoksista: SDP:n esittämä sote-arvostelu ei näytä purevan

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä.

Kuntavaalien kynnyksellä perinteinen hallitus–oppositio-asetelma näyttäisi heikentyneen eikä oppositiopuolue SDP:n kritiikki hallituksen sote-uudistukselle näytä purevan puolueen toivomalla tavalla, arvioidaan Verkkouutisille tuoretta Ylen mielipidemittausta.

– Kuntavaalikampanjoiden päästyä vauhtiin hallitus–oppositio-asetelman lisäksi tähän on tullut muitakin huomioita ja monipuolisempaa näkökulmaa, arvioi tutkimuksen Ylelle tehneen Taloustutkimus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pajunen puolueiden kannatusliikkeitä.

Ylen tuoreessa maaliskuun mielipidemittauksessa kokoomus on noussut kärkipaikalle 19,1 prosentin kannatuksella. Seuraavana tulee SDP, jonka kannatus 18,8 prosenttia. Laskua tässä on helmikuun mittaukseen kaksi prosenttiyksikköä. Kolmantena on keskusta 18,4 prosentin kannatuksella.

– SDP on pyrkinyt haastamaan kokoomusta ja keskustaa sote-kysymyksissä, mutta tämä ei näytä hyödyttäneen sosiaalidemokraatteja merkittävästi. Sote-kysymykset ovat aika vaikeita kansalaisten mielestä ja toisaalta näissä vaaleissahan kyse on kunnan tehtävistä ja sote tulee siirtymään pois kunnilta, huomauttaa professori (vt.) Elina Kestilä–Kekkonen Tampereen yliopistosta.

– Kokoomuksen kannatuksen nousuhan ei sinänsä ole yllättävää. Kokoomus on vahva kuntapuolue ja vaalivoittaja kaksissa edellisissä (kunta)vaaleissa. SDP on voittanut (kunta)vaalit vain kerran 2000-luvulla, hän jatkaa.

SDP:n ja PS:n välillä liikehdintää

Sekä Pajunen että Kestilä–Kekkonen näkevät SDP:n laskun taustalla perussuomalaisten nousua. Ylen mielipidemittauksen mukaan perussuomalaisia kannattaa nyt 10,3 prosenttia, missä nousua edellismittaukseen on 1,9 prosenttiyksikköä.

– Perussuomalaisten ja SDP:n välillä liikkuu aika paljon äänestäjäkuntaa. Näyttäisi siltä, että näillä on myös yhteyttä keskenään ja molemmat kilpailevat myös nukkuvien äänistä, arvioi Kestilä–Kekkonen.

Kokoomuksen ja vihreiden kisasta ennakoidaan Helsingissä tiukkaa, mutta mittauksesta on Jari Pajusen mukaan vaikea päätellä tähän liittyen tarkemmin, koska vastaajien määrä Helsingissä on niin vähäinen.

Kyselyä varten Taloustutkimus haastatteli 2 444 henkilöä 6.–28.3.2017. Virhemarginaali suurimpien puolueiden osalta on 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Puoluekantansa kyselyssä kertoi 56,1 prosenttia vastaajista. Epävarmojen osuus on vähentynyt vajaat parisen prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

– Tämä on ihan loogista, kun vaaleja kohti mennään, sanoo Pajunen.