Keskustan ryhmä ei halua vaarantaa myönteistä talouskehitystä lisäleikkauksilla

Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni sanoo keskustan ryhmäpuheenvuorossa valtiopäivien avauskeskustelussa, että keskustan eduskuntaryhmä ei hyväksy eriarvoistamista. Keskusta nojaa hänen mukaansa kansainväliseen oikeuteen sekä demokratiaan, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kulmunin mukaan epävakaassa kansainvälisessä tilanteessa on tärkeää, että Suomessa pidetään yhtä.

Kulmuni sanoo yhden parhaimmista lahjoista 100-vuotiaalle Suomelle olevan, että taloudellinen käänne parempaan on saatu aikaan.

– Suomen talous kasvaa ja yhä useampi on saanut työpaikan. Käänteen aikaansaaminen on edellyttänyt yhteistyötä. Kilpailukykysopimus toi vakautta. Sopimus on kansainvälisestikin arvioiden poikkeuksellinen näyttö suomalaisten yhteistyökyvystä. Suomi on selättänyt taantuman ja suunta on kohti parempaa, Kulmuni sanoo.

Keskustan eduskuntaryhmä ei hänen mukaansa halua vaarantaa myönteistä kehitystä lisäleikkauksilla.

– Meille tärkeintä on työllisyyden parantaminen, jotta etenkin yhä useampi nuori ja pitkäaikaistyötön saisi töitä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntauudistuksella rakennetaan hyvinvointiyhteiskuntaa. Teemme sen kansanvaltaa vahvistaen. Uudistukset on tehtävä, jotta eriarvoistuminen vähenee ja terveyserot pienenevät, Kulmuni sanoo.