Keskusta: Pohjoismaat on tärkeämpi kumppani kuin EU

Keskusta pitää Pohjoismaita Suomen tärkeimpänä ulkopoliittisena kumppanina.

– Hyvät suhteet naapurimaihin sekä vakauden rakentaminen Itämerellä ja arktisella alueella ovat turvallisuutemme ytimessä. Suomen luontevin yhteisö on Pohjoismaat, sitkeiden pohjoisten kansojen joukko, toteaa keskustan puoluetoimisto luonnoksessaan puolueen uudeksi periaateohjelmaksi.

Pohjoismaiden jälkeen keskusta mainitsee Venäjän.

– Ylläpidämme aktiivista yhteistyösuhdetta Venäjään niin valtioiden, talouden kuin kansalaistenkin vuorovaikutuksen kautta.

Vasta kolmantena keskusta mainitsee EU:n. Puolueen mukaan itsenäinen Suomi on osa "itsenäisten valtioiden Eurooppaa".

– Haluamme uudistaa Euroopan unionia. Sen pitää olla suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa. Unionin syntytarkoitus, projekti rauhan puolesta, on sen tärkein tehtävä myös tänään ja huomenna.

Keskustan linjaus poikkeaa hieman Suomen hallituksen linjasta, jonka mukaan Euroopan unioni on Suomen arvoyhteisö. Suomen linja on määritelty ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, jossa todetaan, että EU on Suomen "keskeisin toimintakehys ja tärkeä turvallisuusyhteisö".

Tosin hallituskin pitää Pohjoismaita tärkeänä kumppanina:

– Pohjoismaisen yhteistyön merkitys on Suomelle ja Suomen turvallisuudelle keskeinen.

Venäjä-suhteista hallitus toteaa, että ne nojaavat EU:n yhteisiin Venäjä-linjauksiin.

Keskusta ei mainitse Nato-jäsenyyttä ohjelmassaan. Se kuitenkin toteaa, että Suomen on "pidettävä päätösvalta sotilaallisen turvallisuuden ratkaisuissa omissa käsissään".

– Itsenäinen kansakunta ei rajaa liikkumatilaansa mihinkään suuntaan.

Keskustan linjaus ei ole lopullinen, vaan vasta puoluejohdon laatima luonnos. Puolueen jäsenet alkavat nyt käsitellä ohjelmaa, ja lopullinen versio vahvistetaan ensi kesänä puoluekokouksessa.