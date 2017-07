Itse tehdyt viritelmät pistorasioissa ovat hengenvaarallisia

Sähkötyöt on Keskuskauppakamarin mielestä aina syytä jättää ammattilaiselle, sillä maallikkojen asennuksissa piilee hengenvaara sekä asentajalle että kiinteistön asukkaille ja naapureille.

Sähkötekniikan HTT eli Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Jukka Itkonen törmää jatkuvasti maallikoiden tekemiin asennuksiin, joita ilmenee sekä pientaloissa että kerrostalohuoneistoissa. Yleisimpiin viritelmiin lukeutuvat pistorasia-asennukset, joita Itkonen pitää myös suurimpana ongelmana.

– Näihin törmää todella usein erityisesti vanhoissa asunnoissa, joissa pistorasioita on alkujaan vähän, kertoo Itkonen Keskuskauppakamarin tiedotteessa. Myös maadoituksen puuttuminen maallikkojen sähköasennuksissa on yleistä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on listannut maallikoille sallitut asennukset, mutta nekin vaativat perusasioiden ymmärtämistä. Vaarallisimpia ovat viat, jotka eivät ilmene peruskäytössä, vaan sähköä voidaan käyttää normaalisti. Kun normaalikäytöstä poiketaan, on kyseessä välitön hengenvaara.

– Jos sähköön ei ole perehtynyt lainkaan, kannattaa pitäytyä lampun ja sulakkeen vaihdossa. Asukkaita pitäisi kannustaa ammattilaisen tekemään sähköremonttiin, Itkonen toteaa.

Tarkastuksissa ilmenee kauppakamarin tiedotteen mukaan paljon myös ammattilaisten tekemiä asennusvirheitä. Tyypillinen ammattilaisen virhe on esimerkiksi valaisimen asennus ilman riittävää tuuletustilaa. Silloin valaisin lämpenee ja aiheuttaa palovaaran. Suurin vaara piilee väistyvissä halogeenilampuissa, mutta myös led-valaisin vaatii tuuletustilan.

Ennen suurempiin sähköremontteihin ryhtymistä on kauppakamarin mielestä hyvä teettää suunnitelma sähkösuunnittelijalla. Ennen tarjouspyyntöjä kannattaa myös tarkistaa Tukesin rekisteristä, että yritysten urakointiluvat ovat kunnossa. Kun urakoitsija on valittu, on sopimus syytä laatia huolella. Sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti urakan vaiheet ja töiden aikataulu sekä hinta.

– Myös vaatimus loppupiirustuksista on hyvä kirjata sopimukseen, neuvoo Itkonen. Urakan valmistuttua urakoitsija tekee käyttöönottotarkastuksen, josta laaditaan käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Keskuskauppakamarin lakimiehen Raisa Harjun mukaan sähkötöiden asianmukaisuutta selvitellään toisinaan myös tavarantarkastajan avulla.