Keskusta kiivastui väylähankkeiden karsimisesta

Valtiovarainministeriö on karsimassa valtion ensi vuoden budjetista pääkaupunkiseudun ulkopuoliset uudet väylähankkeet eli Kirrin ja Tikkakosken välisen tieosuuden Jyväskylässä, Kokkolan meriväylän ja maantieyhteyden Hailuotoon Pohjois-Pohjanmaalla.

– Valtiovarainministeriön ehdotus on käsittämätön ja Keskusta ei sitä hyväksy. Koko Suomea ja kaikkia maakuntia on rakennettava tasapuolisesti. Elämisen edellytykset on turvattava kaikkialla maassa, Katri Kulmuni sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa toimivilla väyläyhteyksillä on myös ratkaiseva merkitys siinä, että työpaikkoja voidaan luoda koko Suomeen talouden vihdoin kasvaessa ja työllisyyden parantuessa.

– Pääkaupunkiseutu ja maakunnat ovat tässäkin suhteessa samassa veneessä, Katri Kulmuni sanoo.