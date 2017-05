Suomalaisten mieluisin kesälomapaikka on oma kesämökki

Kiinteistömaailman teettämän kyselyn mukaan oma kesämökki on kaikissa ikäluokissa mieluisin lomailupaikka kotimaan kesälomilla. Eikä mökkiä haluta vain lomailua varten. Kiinteistönvälittäjien mukaan "iltasaunamökki" kuvaa sanana hyvin sitä, mitä asiakkaat tyypillisesti nyt hakevat, eli paikkaa jonne hurauttaa illaksi työpäivän jälkeen.

Viime ajan myönteiset uutiset kotimaan taloudesta heijastuvat myös mökkikauppaan. Kiinteistömaailman välittäjät eri puolilta Suomea kuvaavat ostajia olevan liikkeellä aiempaa enemmän.

– Vapaa-ajan asunnon osto ei ole prioriteettilistan ykkösenä, jos oma tulevaisuus ja taloudellinen tilanne näyttävät epävarmalta. Viestit useista asuntomyymälöistä kertovat nyt samaa: ostaja-asiakkaat ovat hiljaisemman ajan jälkeen aktiivisesti liikkeellä, kertoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Tutkimuksessa lomailu omalla mökillä peittoaa toiseksi suosituimman lomailutavan eli hotelliloman, samoin kuin kotilomailun tai esimerkiksi risteilyn tai asuntovaunuloman.

– Loma omalla mökillä houkuttaa yhtä lailla nuoria aikuisia kuin vanhempiakin, mutta into lomailla tuttavien tai sukulaisten mökeillä on selvästi suurempaa alle nelikymppisten kuin sitä vanhempien keskuudessa. Ajatuksia saattaa ohjailla maan tapa: tyypillisesti vapaa-ajanasunto hankitaan, kun kodin asuntolainaa on maksettu hyvän matkaa. On esimerkkejä toki toisinpäinkin: vapaa-ajanasuntoon panostetaan lasten ollessa pieniä, ehkä jopa isomman kaupunkikodin kustannuksella, kertoo Heikkinen.

Omalla kesämökillä tai huvilalla on viimeisen vuoden aikana lomaillut 27 prosenttia You Govin kyselyyn vastanneista suomalaisista. Hiukan useampi – 29 prosenttia suomalaisista – kertoo päässeensä lomailemaan tuttavan tai sukulaisen mökille.

Kesämökkikyselyn teki Kiinteistömaailman tilauksesta YouGov Finland toukokuun puolivälissä kuluttajapaneelina. Siihen vastasi 1012 yli 18-vuotiasta suomalaista. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.