Hyvityksen lisäksi asiakas voi vaatia Kelalta vahingonkorvausta

Kela on selvittänyt eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle, mihin toimiin Kela on ryhtynyt toimeentulotuen viivästysten takia. Apulaisoikeusasiamies on esittänyt, että Kelan tulee hyvittää viivästyksistä aiheutunut haitta.

Kela maksaa hyvityksiä yhteensä noin 146 000 ratkaisun viivästymisestä asiakkaille, jotka ovat saaneet myönteisen päätöksen perustoimeentulotuesta.

Hyvityksen määrä on 25–150 euroa. Määrään vaikuttaa viivästyksen pituus. Hyvityksiä aletaan maksaa 22. toukokuuta. Hyvitystä ei tarvitse erikseen hakea, vaan se maksetaan automaattisesti.

Hyvitys on kertaluonteinen, ja se maksetaan tammi-huhtikuussa tapahtuneista viivästyksistä.

Huhtikuun jälkeen tapahtuneet viivästykset käsitellään tapauskohtaisesti.

Vahingonkorvausvaatimus tehtävä kirjallisesti

Jos Kelan maksama hyvitys ei asiakkaan mielestä kata hänelle aiheutunutta vahinkoa, asiakas voi esittää Kelalle vapaamuotoisen kirjallisen vahingonkorvausvaatimuksen.

Vaatimuksesta pitää käydä ilmi vaaditun korvauksen määrä ja asiakkaan näkemys siitä, miten Kela on aiheuttanut hänelle vahinkoa. Mukaan on liitettävä selvitykset vahingon määrästä ja perusteesta. Kela ratkaisee vaatimukset vahingonkorvauslain mukaan.

Korvausvaatimuksen voi toimittaa Kelalle postitse osoitteeseen Kela/Lakipalveluryhmä, PL 450, 00056 Kela. Sen voi myös jättää kaikkiin Kelan toimistoihin tai asiakaspalvelupisteisiin tai tehdä Kelan sähköisessä asiointipalvelussa Viestit-toiminnon kautta.