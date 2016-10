Alle 40-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä kasvanut

Määrä on kuitenkin pienentynyt vain 40 vuotta täyttäneiden keskuudessa. Alle 40-vuotiaiden saajien määrä on kasvanut lähes kymmenen prosenttia vuodesta 2010.

Kelan työkyvyttömyyseläkettä sai viime vuoden lopussa yhteensä 141 000 henkilöä. Määrä on vähentynyt koko 2010-luvun ajan. Vuoteen 2010 verrattuna saajia on 15 prosenttia vähemmän.

Kansaneläkkeen saajien määrä vähenee, koska yhä useampi eläkeläinen saa nykyään riittävän suurta työeläkettä. Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä vähenee myös siksi, että työkykyisinä pysytään usein vanhuuseläkeikään saakka.

Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä on viidessä vuodessa vähentynyt 40 vuotta täyttäneiden joukossa lähes viidenneksen. Erityisen selvästi saajamäärä on pienentynyt 55–59-vuotiaiden ryhmässä. Se on pienentynyt yli 25 prosenttia.

Alle 40-vuotiaiden keskuudessa sen sijaan on enemmän Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajia kuin vuonna 2010 kaikissa viisivuotisikäryhmissä. Eniten on kasvanut 20–24-vuotiaiden eläkeläisten määrä.

Miesten osuus Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajista on kasvanut 2010-luvulla. Vuonna 2013 miehiä oli vuoden 2001 jälkeen ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeen saajina naisia enemmän. Viime vuonna naisten osuus oli saajista suurempi vain 55–64-vuotiaissa. Alle 40-vuotiaiden ryhmässä miesten osuus on pysynyt viime vuodet ennallaan eli 55 prosentissa.

Viime vuonna jo 60 prosenttia sai Kelan työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön perusteella. Yleisimpiä eläkkeiden syitä olivat mielialahäiriöt, skitsofreniat ja älyllinen kehitysvammaisuus.

Alle 40-vuotiaista 80 prosenttia sai Kelan eläkettä mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön perusteella. Määrä on lisääntynyt viidessä vuodessa 13 prosenttia.