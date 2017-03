Kela ei myönnä asumistukea mökissä asuvalle pariskunnalle – AL: "Naurettava sääntökukkanen"

Aamulehti kertoo Pirkanmaalla asuvasta pariskunnasta, joka asuu hyvätasoisessa talossa, joka on kuitenkin luokiteltu vapaa-ajan asunnoksi. Mökki on pariskunnan ainoa asunto, mutta Kela ei myönnä vapaa-ajan asunnoksi luokitellun talon vuokranmaksuun asumistukea.

Pariskunnan mielestä tämä on naurettava sääntökukkanen.

– Ihmiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa riippuen siitä, asuvatko he vakituisessa vai vapaa-ajan asunnossa. On liki asumiskelvottomia vakituisia asuntoja, joihin myönnetään asumistukea, mutta meille ei myönnetä asumislisää, vaikka meidän asuntomme on liki omakotiasumista vastaava, pariskunta sanoo.

Pariskunta ja heidän vuokranantajansa tiedustelivat mökkinsä sijaintikunnan rakennusvalvonnalta, myöntäisikö tämä rakennusluvan, jossa rakennuksen käyttötarkoitukseksi olisi merkitty nykyisen vapaa-ajan asunnon sijaan ”vakituinen asunto”.

– Sellaista ei kuitenkaan myönnetä. Se on heillä yleinen linjaus. On järjetöntä, että asumislisää ei myönnetä vain siksi, että paperissa lukee ”vapaa-ajan asunto”.

Moni muukaan kunta Suomessa ei hevillä myönnä rakennuslupaa, jossa mökin käyttötarkoitus muutettaisiin vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi. Tämä siksi, että asunnon muuttaminen vakituiseksi tietäisi kunnille monia uusia velvoitteita – eli lisäkustannuksia.

Pariskunta sai Kelan tukea asuntoonsa niin kauan, kunnes maistraatti päätti, ettei se hyväksy mökin osoitetta vakituiseksi osoitteeksi.

He saavat asua mökillä, vaikka asumislisää he eivät sinne saa eikä kunnan rakennusviranomainen myönnä mökin olevan asumiskelpoinen eikä maistraatti myönnä sinne vakituista osoitetta.

– Kunta sanoi, että ei sieltä tulla ketään pois hakemaan, pariskunta kertoo.