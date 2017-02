Pitkäaikaistyöttömien eläketukea voi hakea toukokuusta lähtien

Kela tiedottaa, että uutta etuutta, eläketukea, voi hakea toukokuun alkupuolella. Kela alkaa maksaa etuutta aikaisintaan kesäkuun alusta.

Eläketuki turvaa toimeentuloa pitkäaikaistyöttömälle, joka on täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2016.

– Tuki on takuueläkkeen suuruinen eli tänä vuonna 760,26 e/kk. Tukea maksetaan siihen saakka, kun henkilö siirtyy esimerkiksi työeläkkeelle. Tuen maksaminen päättyy viimeistään silloin, kun henkilö täyttää 65 vuotta, kertoo Kelan etuuspäällikkö Pirjo Raute.

Pitkäaikaistyötön voi saada eläketukea, jos hän asuu Suomessa, on syntynyt ennen 1.9.1956 ja on saanut työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea lähes yhtäjaksoisesti 5 vuoden ajan ajanjaksolla 1.9.2010–31.8.2016. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on ollut oikeus työmarkkinatukeen 31.8.2016.

– Kyseessä on siis etuus, joka on voimassa vain tietyn ajanjakson. Olemme arvioineet, että eläketuen saajia olisi noin 5 300, Raute kertoo.

– Eläketukea voi hakea toukokuun alkupuolelta lähtien. Tuen voi hakea myöhemminkin, jos se tuntuu hyvältä ratkaisulta tai jos ei ole huomannut hakea tukea heti. Tuki voidaan myöntää takautuvasti enintään 6 kuukaudelta, Raute lisää.