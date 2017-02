"Tämä on ihan hirveää" - Kelan työntekijä kertoo IL:lle jättiruuhkasta

Kelan etuuksien ruuhkautuminen on haitannut asiakkaita ja työntekijöitä.

Iltalehti on haastatellut nimettömänä esiintyvää Kelan etuuskäsittelyn uutta työntekijää. Myös hänen mukaansa perustoimeentulon hakemuksien ruuhkautuminen ja rahan hidas liikkuminen on johtanut työntekijöiden uupumiseen ja asiakkaiden raivostumiseen.

"Tämä on ihan hirveää. Meitä on Kelassa puolet vähemmän tekemässä päätöksiä kuin kunnalla oli", Kelan eteläisen vakuutuspiirin työntekijä sanoo IL:lle.

Ruuhkien purkamiseksi on tehty ylitöitä. Työntekijän mukaan "väsyneitä alkavat olla kaikki". Uusilla etuuskäsittelijöillä ei ole mahdollisuutta vapaaseen.

"Asiakkaiden näkökulmasta on kauheaa, että he joutuvat odottamaan rahojaan. Voi mennä 14 arkipäivää, kun hakemukset pitäisi käsitellä seitsemässä työpäivässä".

"Ensin tulee viesti, että tässä on hakemus. Seuraava viesti on, että voitteko vastata minulle, ja kolmannessa kysytään jo: '_-----, missä mun rahat viipyy, olen ollut kaksi viikkoa ilman rahaa!'. Viesteissä on turhautumista ja kiukkua".

Työntekijä tietää asiakkaan olevan aina pulassa, kun hän ei saa perustoimeentulotuen rahaa ajallaan.

"Heidän tiliotteistaan näkee, että ihmiset ovat joutuneet lainamaan rahaa vanhemmiltaan, kavereiltaan ja sukulaisiltaan".

Hänen mielestään että Kelan toimeentulotukien ruuhka olisi voitu välttää, jos kunnat olisivat siirtyneet siihen porrastetusti. Toinen asia on, että keskenään riitelevät ohjeet pitäisi saada kokonaisuudeksi.

Kelan nettisivuilla ruuhkan jatkumista pahoitellaan. Sen kerrotaan johtuvan perustoimeentulotukea hakevien asiakkaiden siirtymisestä kunnista Kelan asiakkaiksi. "Kaikki voimat keskitetään ruuhkan purkamiseen", kun vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna asiointimäärä on Kelan mukaan kasvanut noin 57 prosenttia.

Helsingin Sanomien yleisönosastolle sunnuntaina kirjoittaneen sosiaalityöntekijän mukaan byrokratia on saavuttanut "kafkamaiset" mitat. Hänen mukaansa tulipalossa koditta jäänyt perhe voidaan majoittaa kriisimajoitukseen vasta, kun heille on ensin haettu perustoimeentulotukea. Kelan osaamiskeskuksen päällikön mukaan kirjoituksessa oli vain "yksittäisiä ongelmia".