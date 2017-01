Kun Urho Kekkonen pelkäsi - brittien mukaan "uskoo nyt ensi kertaa Neuvostoliiton ylivaltaan"

Amerikkalaisten keskustiedustelupalvelu CIA:n arkistossa on vain kolmesta kappaleesta muodostuva muistio Finnish President Gloomy About Prospects for Outcome of East-West Struggle. Suomeksi se on "Suomen presidentti synkkänä idän ja lännen taistelun lopputuloksen näkymistä".

Muistio on päivätty 24. elokuuta 1960. Siinä kerrotaan, miten Britannian Suomen-suurlähettiläs sir Douglas Busk ja entinen Moskovan-lähettiläs Sir Patrick Riley ovat keskustelleet presidentti Urho Kekkosen kanssa:

...Suomen presidentti Kekkonen ilmaisi uskovansa, että Neuvostoliitto on saavuttanut valta-aseman poliittisessa ja taloudellisessa taistelussa. Busk kommentoi Kekkosen osoittaneen hermostumista, ajatteli sodan voivan kehittyä ja - ensi kertaa monien tapaamisten aikana - vaikutti ilmaisevan suoraa uskoaan Neuvostoliiton johtoasemaan/ylivaltaan (supremacy).

Kekkosen pessimistiset näkemykset vaikuttavat hänen Suomi-Neuvostoliitto -suhteidensa hoitamiseen. Hän on kauan ollut sitä mieltä, että Suomi ei voi luottaa lännen apuun Neuvostoliiton-Suomen suhteiden kriisin tullessa tai sodan uhatessa. Vastaavasti hän uskoo, että suhteita pitää hoitaa tavalla jonka tarkoitus on inspiroida "luottamusta" Suomen kykyyn ja aikeeseen säilyttää neutraali asemansa. Lännen tai Yhdistyneiden Kansakuntien kyvyttömyys auttaa Unkaria 1956 teki syvän vaikutuksen suomalaisiin virkailijoihin, jotka sen ajan jälkeen vaikuttavat tulleen yhä varovaisemmiksi asioinnissaan Neuvostoliiton kanssa.