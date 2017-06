KD:n mukaan työelämän murros vaatii joustavuutta perhevapaisiin ja sosiaaliturvajärjestelmään

KD:n mielestä perhevapaita ja lasten päivähoitoa täytyy kehittää niin, että siinä huomioidaan muuttuvan työelämän mukanaan tuomat haasteet.

– Keskeisessä asemassa on myös panostus koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen, tiivisti kansanedustaja Antero Laukkanen KD:n ryhmäpuheessa tulevaisuusselonteosta.

Hänen mukaansa kristillisdemokraattien Kannustava perusturva -malli vähentäisi merkittävästi kannustinloukkuja ja tekisi kaikesta työnteosta kannattavaa.

– Perhevapaamallimme Taaperobonus taas lisäisi perheiden valinnanvapautta lasten hoidon järjestämisessä, hän sanoi.

Laukkanen korosti rohkeaa tarttumista työelämän uusiin mahdollisuuksiin sen sijaan, että jäätäisiin paikoilleen.

– Huoli ei ole tuulesta temmattu. Jo tänä päivänä on nähtävissä miten perinteiset, vakinaiset työsuhteet vähenevät ja miten työelämä muuttuu yhä pirstaleisemmaksi. Hyvä muistutus tästä saatiin aiemmin tällä kaudella, kun eduskuntaan tuotiin kansalaisaloite nollasopimuksista, hän totesi.

– On tärkeää puhua tulevaisuuden muutoksista ja etsiä keinoja erityisesti eriarvoistumiskehitykseen. Samalla on hyvä muistaa, että ihmiskunta on aiemminkin elänyt samanlaisissa tunnelmissa kuin nyt. Vanhojen työtehtävien tilalle on aina syntynyt myös uusia mahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja. Pelkäämällä muutosta ja pitämällä kynsin ja hampain kiinni vanhoista rakenteista ja työnteon muodoista, tulemme ennemmin tai myöhemmin jäämään kehityksen jalkoihin, Laukkanen totesi.

– Mikäli haluamme hyötyä muutoksesta, meidän tulee panostaa osaamiseen. Eriarvoistumisen, tuloerojen kasvun ja työelämän pirstoutumisen uhkaan on vastattava kehittämällä sosiaaliturvaa ja yhteiskunnan palveluita joustavimmiksi ja kannustavimmiksi, Laukkanen painotti.