Tiesitkö tämän, kun ostat käytetyn auton ulkomailta?

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksen mukaan monikaan ei tiedä, millainen suoja on ostettaessa tuontiauto yksityiseltä, ulkomaisesta autoliikkeestä tai suomalaisen autoliikkeen välityksellä.

Kamuxin teettämässä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksessa selvitettiin, miten perillä suomalaiset ovat ulkomailta ostetun käytetyn auton kauppaa koskevasta suojasta.

Vain 40 prosenttia vastaajista oli tietoisia siitä, että ulkomailta ostettua autoa koskeva suoja vaihtelee ostopaikan mukaan. Suurin osa myönsi, ettei heillä ollut tietämystä asiasta ja osa vastaajista arvioi suojan olevan samanlainen ostopaikasta riippumatta.

Monelle voi tulla myös yllätyksenä se, että mikäli autossa on vikoja, valitukset, takuu- ja kuluttajansuoja-asiat on usein hoidettava ostomaassa.

Suomessa yksityisten henkilöiden väliseen autokauppaan sovelletaan kauppalakia, ja elinkeinonharjoittajan ja yksityisen väliseen kauppaan taas kuluttajasuojalakia. Yksityisen henkilön kanssa kauppaa tehtäessä ostajan on syytä tarkastaa auto tarkasti, sillä viat, jotka tarkastushetkellä on mahdollista huomata, ovat myös hänen vastuullaan.

Suomessa on melko tavanomaista ostaa auto yksityishenkilöltä, mutta kannattaako sitä ostaa ulkomailla? Suomalaiset autokaupoilla -tutkimukseen vastaajista puolet tiesi, että jos ostaa auton ulkomailta yksityiseltä henkilöltä, ostajalla ei ole samaa suojaa kuin Suomessa kuluttajalta ostettaessa eli kauppalaki ei koske heitä.

‒ Ulkomailta yksityishenkilöltä auton ostava ei voi turvata Suomen kauppalakiin, vaan ostomaan lain mukaan antamaan suojaan. Ongelmia tuo myös se, että asioita hoidetaan ostomaassa, ei Suomessa, toteaa Kamuxin maajohtaja Jussi Mäkinen.

Ulkomailla autoliike antaa suojaa

Suomalaisesta autoliikkeestä ostavalla on suojanaan kuluttajasuojalaki, mikä tarkoittaa auton myyjän vastuuta selvittää auton ominaisuudet sekä mahdolliset virheet sekä kertoa näistä ostajalle.

Ostajan on voitava luottaa, että auto on myyjän kertoman tiedon mukainen, mitä auton ikä, ajetut kilometrit ja auton hinta yhdessä antavat ymmärtää. Ostajalla on velvollisuus tarkistaa auton kunto. Jos autossa ilmenisi esimerkiksi auton ajokilometrit ja kunto huomioiden vika, ostaja voi kääntyä myyjän puoleen virhevastuun nojalla.

Tutkimuksessa kysyttiin, onko ulkomailta autoliikkeestä ostavalla sama suoja kuin kotimaassa. Hieman vajaa puolet vastaajista tiesi, että heillä ei ole samaa suojaa. Varsin moni ei osannut arvioida suojan tasoa.

‒ Pääsääntöisesti ulkomailla käytetyn auton ostajalla on myös virhesuoja, mutta esimerkiksi Saksassa noudatetaan heidän lakiaan ja virhesuoja on rajattu aikaan. Myyjälle annetaan mahdollisuus korjata vika, mutta tämä tietää auton kanssa uutta reissua ostomaahan, sanoo Mäkinen.

Suomalaisen autoliikkeen kuluttajasuoja ulottuu ulkomaillekin

Yli puolet eli 60 prosenttia vastaajista tiesi, että jos hän ostaisi autonsa ulkomailta auton suomalaisen autoliikkeen välityksellä, hänellä olisi sama kuluttajasuoja kuin ostaessaan auton Suomesta autoliikkeestä.

‒ Jos auton ostaja asioi suomalaisen autoliikkeen kanssa, joka tuo hänen valitsemansa auton ulkomailta, autolla on sama suoja kuin liikkeen muilla autoilla, Mäkinen sanoo.

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus on tehty Kamux-autoliikeketjun toimeksiannosta M3 Research Finland Oy:llä 22.–27.3.. Online-tutkimukseen M3 Paneelissa vastasi tuhat ajokortinomistajaa, jotka ovat iältään 18‒70-vuotiaita. Otos edustaa suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.