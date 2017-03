Ex-parlamentaarikko: Vihan ilmapiiri somessa karkottaa ehdokkaat

Nettiviha on kirjoittajan mukaan lisääntynyt.

Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja, entinen kokoomuksen europarlamentaarikko Piia-Noora Kauppi on huolissaan poliitikkoihin kohdistuvasta sanallisesta väkivallasta. Hänen mukaansa se karkottaa ehdokkaita listoilta – ihmisiä, jotka ovat kyllästyneet negatiiviseen ilmapiiriin.

"Nykyinen ilmapiiri ja erityisesti kasvanut vihapuhe poliittisia päätöksentekijöitä kohtaan on vain monelle too much. Useampikin tällä hetkellä valtuustossa vaikuttava tuttavani kertoi tämän yhtenä perusteena luopua tavoittelemasta uutta kautta", Kauppi kirjoittaa Verkkouutisten blogissa.

Kauppi muistuttaa, että suurimpien puolueiden ehdokasmäärä putosi. Tutkijat ovat nähneet trendille monta selittävää tekijää, kuten valtuustopaikkojen vähentyminen ja vaalien myöhentäminen sekä yleinen kiinnostuksen väheneminen. Kauppi huomauttaa negatiivisuuden olevan samalla tavalla peruste jättää ehdokaskuponki täyttämättä.

"Miksi altistaa itseään kaikelle sille vihalle ja negatiivisuudelle? Ovatko yhteiset asiat omassa kotikunnassa kuitenkaan lopulta niin tärkeitä kuin esimerkiksi omien lasten suojeleminen vanhempiinsa kohdistuvalta kyberajan kaunaiselta kalabaliikilta?" Kauppi kirjoittaa.

Hänen mukaansa lohduttavaa kuitenkin on, että loanheiton kohteeksi joutunut saa lopulta sympatiaa puolelleen.