Sdp:n Pia Viitanen arvosteli hallituksella riittäneen rahaa veronkevennyksiin kaikkein hyväosaisimmille, kun eduskunnassa puhuttiin lisäbudjetista.

– On rahaa miljoonaperintöjen verotuksen keventämiseen, apteekkarivähennykseen, metsälahjavähennykseen, autoveron alennukseenkin, ja tällä kertaa kyllä nämä työtulon veronkevennyksetkin menevät selkeästi suurituloisten eduksi kuitenkin, Pia Viitanen luetteli.

– Kyllähän tässä hallitus on kovasti muuten koettanut alentaa nimenomaan hyväosaisten veroa. On vain vähän ikävää, kun minä luin noita lainsäädännön arviointineuvoston arvioita siitä, mitä esimerkiksi nämä yrittäjävähennykset eli apteekkarivähennykset ja muut voisivat työllistää, että kovasti sieltä en löytänyt sellaista tekstiä, vaikka vähän oikein tutkailin tarkasti, jos olisi sanottu että näillä on työllisyysvaikutuksia, Viitanen totesi.

Perussuomalaisten Kaj Turunen halusi puuttua vain Viitasen pointtiin autoverosta. Turunen huomautti, että uusien autojen kauppa on kasvanut ennakoidusta 6 000 autolla - "veroja alentamalla voidaan kasvattaa verotuloja".

Kokoomuksen Timo Heinonen siteerasi Sdp:n väitettä ylimmän tuloluokan suosimisesta.

– Pitääkö tämä paikkansa? Ei pidä paikkaansa. Tämä voi mennä läpi Hakaniemen torilla, mutta ei tämä mene läpi Suomen eduskunnassa, Timo Heinonen sanoi.

Keskustan Hannu Hoskosen mielestä "edustaja Viitasen esiintyminen alkaa muistuttaa kiinalaista rukousmyllyä, että kun tarpeeksi monta kertaa jotakin asiaa toistaa, siihen alkaa uskoa itsekin".

Ilolla tervehtineet

Keskustan Hannakaisa Heikkinen oli lopulta vielä kovasanaisempi.

– Joskus olen kuullut sanottavan, että demarit on katkerien ihmisten puolue. Tämä keskustelu ja kritiikki yrittäjävähennyksestä voi osin olla ihan hyvää, mutta haluan ainakin ensimmäisenä tuoda sen viestin niiltä kymmeniltä tuhansilta yrittäjiltä, jotka ilolla ovat tervehtineet tätä helpotusta, Hannakaisa Heikkinen sanoi.

– Se todellakin koskettaa monia pienituloisia yrittäjiä, yksinyrittäjiä, mikroyrittäjiä, joille tämä voi olla aivan elinehto. Samoin kuin alvin muutos, että vasta silloin kun saa tuloutettua rahat tehdystä työstä, on todella tärkeä heille.

– Apteekkareilta muuten sitten tuossa tulevassa lääkelaissa viedään viisi prosenttia tuloista - jos se tätä katkeruutta vähän vähentäisi, Heikkinen lopetti.

Sdp:n Timo Harakka vastasi väitteeseen myöhemmin.

– En leimaa toisia puhujia katkeriksi enkä esitä loukkaavia arvailuitani toisten motiiveista, mutta jos katkeruudesta puhutaan, niin kyllä katkeria ovat ne toimeentulostaan taistelevat yksinyrittäjät, joille riittää aina lämpimiä sanoja, mutta silloin, kun sanat pitäisi muuttaa euroiksi, he jäävät isompien ja varakkaampien jalkoihin, Timo Harakka sanoi.

Kaj Turunen huusi väliin ironisesti, että "demarithan ne ovat olleet parhaita yrittäjien puolustajia aina".