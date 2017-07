Kansanedustaja huolestui tautiepidemiasta: Rokotevastustajat vaarantavat sekä itsensä että muut

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kertoo Uuden Suomen blogissa olevansa huolissaan Savonlinnassa ilmenneestä tuhkarokkoepidemiasta. Vaikka epidemia on toistaiseksi hyvin hallinnassa, Kärnän mukaan vaarana on, että tauti lähtee leviämään myös muualle.

– Olemme tällöin vakavissa ongelmissa, sillä tuhkarokolta suojaavan MPR-rokotteen rokotekattavuus on pudonnut alle kriittisen 95 % rajan useissa kymmenissä Suomen kunnissa. Tällaiseen kuntaan iskiessään tuhkarokko aiheuttaa pahaa vahinkoa, eikä kuolonuhreiltakaan voida välttyä. Esimerkiksi Romanian viimeisimmässä epidemiassa on kuollut 30 ihmistä, Kärnä sanoo.

Rokotevastaisuus on hänen mielestään yksi aikamme huolestuttavimmista ilmiöistä.

– Se perustuu pseudotieteeseen, tai suoranaisiin harhoihin, joille ei ole mitään perustetta. Mikäli rokotekriittiset vaarantaisivat käytöksellään vain itsensä, ei minulla olisi asian suhteen mitään ongelmaa. Näin ei kuitenkaan ole. Lapsensa rokottamatta jättävät vaarantavat viattoman ihmishengen ja samalla kaikki lähimmäisensä ympärillään. Laumaimmuniteetin säilyttäminen yleisvaarallisia tartuntatauteja vastaan on välttämätöntä, eikä järjestelmämme kestä vapaamatkustajia. Muuten on väistämätöntä, että taudit palaavat. Niin on nyt käymässä tuhkarokon osalta.

Useat maat maailmalla ovat viimeisen vuoden aikana ottaneet rokotepakon käyttöön.

– Meidän on Suomessakin herättävä. Mikäli Savonlinnan tuhkarokkoepidemia lähtee leviämään, on valtioneuvoston uskallettava käyttää sille osoitettua toimivaltaa ja määrättävä tuhkarokkorokotteet pakollisiksi koko maahan. Samaan aikaan tulee harkita, voisimmeko toteuttaa rokotepakon joko Australian tai Italian mallin mukaisesti. Itse kannatan rokottamisen sitomista esimerkiksi lapsilisiin, koska on kohtuutonta rankaista lapsia heidän vanhempiensa virheistä. Koulun sijasta voitaisiin kuitenkin harkita, olisiko rokottaminen pakollista päivähoitopaikan saamiseksi, Kärnä ehdottaa.