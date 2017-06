"Poliisin tulkinnan perusteella pitää kohta luvittaa nitojat ja rautaputket"

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) on jättänyt eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen luvanvaraisista ampuma-aseista.

Kärnä arvosteli jo aiemmin julkaisemassaan blogikirjoituksessa sitä, että poliisihallitus on alkanut tulkita metsästyskoirien koulutuksessa käytettävät Dummy-heittimet välineiksi, jotka voidaan helposti muuntaa pienoiskiväärikaliiberisiksi ampuma-aseiksi. Poliisi on vaatinut, että Dummy-heittimiin tarvitsee hallussapitoluvan.

Kärnän mielestä poliisin päätös vaikeuttaa koira- ja metsästysharrastajien toimintaa merkittävästi.

Dummy-heittimillä ammutaan pehmustettuja lieriöitä koiran noudettavaksi. Energian heitin saa pienikaliiberisista paukkupatruunoista. Dummy-heittimiä käytetään muun muassa noutavien metsästyskoirien kouluttamisessa noutoharjoituksiin.

"On kyseenalaistettava, voidaanko tällaista heitintä lukea aseeksi tai tulisiko sen omistamiseksi vaatia erillistä lupaa. Turvallisuusnäkökulma on toki erittäin tärkeä, mutta tällainen on ylimitoitettua. Luvanvaraisuudella kuormitetaan poliisiviranomaisia tarpeettomasti sekä aiheutetaan kansalaisille tarpeetonta haittaa ja vaivaa", Kärnä sanoo perjantaina jätetyssä kirjallisessa kysymyksessään.

Maailmalla ei hänen tietääkseen ole tehty yhtään rikosta, johon olisi käytetty aseeksi muunnettua Dummy-heitintä.

"Poliisihallituksen tiukan tulkinnan mukaisesti meidän täytyisi kohta myös luvittaa esimerkiksi nitojat ja rautaputket, jotka voidaan nekin helposti muuttaa aseiksi. Tällaisen heittimen omistamisen tulisi olla lupavapaata tai ainakin siihen riittäisi kevyempi ilmoitusmenettely."

Kärnä kysyy sisäministeriöltä, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä, jotta koirien koulutusvälineitä ja paukkupatruunoita ampuvia pistooleja voidaan edelleen myydä Suomessa lupavapaasti, ja että katsooko ministeriö, että Dummy-heittimiin voitaisiin soveltaa kevyempää menettelyä kuin hallussapitolupaa.