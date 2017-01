Keskustan kansanedustaja: Kokoomusnuoret haluavat tuhota palvelut yli puolesta Suomesta

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä hämmästelee tiedotteessaan kokoomusnuorten julkistamaa kuntavaalipamflettia.

Pamfletissa on mukana 15 kirjoittajan ajatuksia. Yhden, espoolaisen kirjoittajan luku on otsikolla "Kaupunkien kasvu vaatii resurssinsa - maakuntien kehitysapu lakkautettava". Tällä viitataan valtionosuusjärjestelmään.

Mikko Kärnä toteaa tästä, että "kehitysapua on kehitysmaille annettava tuki tai laina, jonka tarkoituksena on edistää taloudellista kehitystä ja yleistä hyvinvointia kehitysmaissa. Valtionosuudet taas ovat valtion kunnille maksama korvaus niistä tehtävistä, joita valtio on niille lainsäädännöllä osoittanut. Niiden avulla varmistetaan, että tietyt peruspalvelut voidaan taata kaikille kansalaisille heidän asuinpaikastaan riippumatta".

– Kyse on siis lasten, sairaiden ja vanhusten palveluista, jotka kokoomusnuoret haluavat nyt lakkauttaa. Onko heillä jotain näitä väestöryhmiä vastaan?, Mikko Kärnä toteaa.

Kansanedustaja tiedotteensa mukaan "ihmettelee muutenkin pamfletin sanavalintoja ja sen julistuksenomaista luonnetta, jota pitää todellisuudesta irrallaan olevana".

– Pamfletissa esimerkiksi vaaditaan, että jokaisen tulee saada asua siellä missä haluaa, kunhan tekee sen omalla rahallaan. Ei tällaista tarvitse enää vaatia, vaan niin on nytkin.

– Kokoomusnuoret myös unohtavat, että monen maakunnissa asuvan veroprosentti on huomattavasti kaupunkeja korkeampi. Kokoomusnuoret on nyt haastettava kaikkialla tämän kysymyksen kanssa ja vaadittava selkeitä vastauksia tähän avaukseen. Miten he uskovat hyvinvoinnin lisääntyvän, mikäli peruspalvelut yksinkertaisesti lopetetaan maakunnista ja koko Suomen väestö pakkosiirretään kaupunkeihin?, Kärnä kysyy,

Pamfletissa annetaan Kärnän mukaan myös virheellinen kuva, että joka puolella Suomea todella olisi samanlainen palvelutaso kuin kaupungeissa.

– Ei tämäkään pidä paikkaansa. Yhdestäkään kaupungista synnytysmatkat eivät ole yli 400 kilometriä, eikä koulumatkan aikana tarvitse istua useita tunteja koulukyydeissä.

– On mielenkiintoista nähdä, kuinka suuren irtioton emopuolue joutuu ottamaan kuntavaaleissa nuorisojärjestöönsä menestyäkseen myös muualla kuin metropolialueella. Arvioin että suuren.