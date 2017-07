Näin KHO:n karkottama mies vetosi kulttuurisyihin väkivallan käytölleen

Siskonsa useasta pahoinpitelystä tuomittu 22-vuotias irakilaismies karkotetaan Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä kotimaahansa.

KHO:n ratkaisuselostuksen mukaan perheen sisäinen, kulttuurisiin syihin perustuva väkivaltakäyttäytyminen osoitti piittaamattomuutta suomalaisia arvoja kohtaan.

– Valittaja (mies) on lyönyt sisartaan avokämmenellä kasvoihin, potkinut jalkoihin, lyönyt tätä vesipiipun varrella sekä repinyt hiuksista. Valittaja on rikosasian käsittelyssä kertonut, että heidän kulttuurissaan tyttären on elettävä tiettyjen sääntöjen mukaan, ja koska sisar ei ole totellut valittajaa, on valittaja tehnyt sisarelleen mainittua ruumiillista väkivaltaa, ratkaisussa todetaan.

KHO:n mukaan "valittaja on tehnyt rikoksensa nuorena henkilönä aikana, jolloin valittaja etsi omaa identiteettiään kahden kulttuurin vastapaineessa. Hän on sittemmin tehnyt sovinnon sisarensa kanssa".

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan käytös osoitti piittaamattomuutta Suomessa olevia arvoja kohtaan.

– Maahanmuuttajien osalta ongelmallisena on pidettävä perheen sisäistä väkivaltaa, jonka taustalla ovat perheen alkuperämaan tavat ja kulttuuri. Tällainen kulttuurisiin syihin perustuva väkivaltakäyttäytyminen osoittaa piittaamattomuutta sellaisia arvoja kohtaan, joita turvataan sekä Suomen perustuslaissa että Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa, päätöksessä todetaan.