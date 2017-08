Kaatokiintiö on kasvanut 255 karhuun, metsästys alkaa sunnuntaina

Karhunmetsästyskausi alkaa ensi sunnuntaina. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tälle kaudelle 255 karhun kaatokiintiön, mikä on 72 eläintä suurempi kuin viime kaudella.

Suomen riistakeskus on jakanut kiintiön poronhoitoalueen ja muun Suomen alueille. Kiintiöstä on annettu 170 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen poronhoitoalueen ulkopuolelle. Poronhoitoalueella voidaan metsästää alueellisella kiintiöllä 85 karhua. Lupia tuli lisää erityisesti Pohjois-Karjalaan sekä myös Etelä- ja Pohjois-Savon alueille.

Suomen Metsästäjäliiton mukaan karhukanta kasvaa ja voi hyvin. Karhukannan kasvu tuo liiton mukaan lisää kaivattuja metsästysmahdollisuuksia ja mahdollistaa kannan säätelyn.

Tuoreimman Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen karhukanta on runsastunut. Metsissä liikkuu yli vuoden ikäisiä karhuja noin 1 700 sekä tämän vuoden pennut. Kasvua on tapahtunut erityisesti itäisessä Suomessa, minkä metsästäjät havainnoivat liiton mukaan jo edellisenä vuonna.

Poikkeuslupia myönnettiin eniten tiheimmän kannan alueille. Itä-Suomessa huomioitiin myös karhujen vaikutus hirvikantaan. Kainuussa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla lupia kohdennettiin metsäpeura-alueille. Lupia myönnettiin myös mehiläispesävahinkoja silmällä pitäen. Ja poronhoitoalueella metsästyksellä pyritään vähentämään porotaloudelle aiheutuvia vahinkoja.

Karhua pyydetään yleensä pysäyttävien tai ajavien koirien avulla. Suosituinta on seuruemetsästys, mutta liiton mukaan yksin koiran kanssa liikkuvia pyytäjiäkin on. Karhun houkuttelu ravinnon avulla on kuitenkin nykypäivänä kielletty. Metsästyksessä käytetään kivääriä, ja ampujan on suoritettava ampumakoe.