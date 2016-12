Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät

Ensi vuonna etuuslainsäädännön muutoksia on tulossa muun muassa työttömyysturvaan ja lääkekorvauksiin.

Vuoden alussa lähes kaikkien Kelan etuuksien euromäärät muuttuvat, kun kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus.

Käytännössä indeksitarkistus pienentää kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia joitakin kymmeniä senttejä päivässä tai enintään alle kymmenen euroa kuukaudessa. Rintamalisät ja veteraanilisä pysyvät ennallaan.

Vaikka lapsilisien indeksisidonnaisuus poistettiin tämän vuoden alussa, myös niiden määrää pienennetään. Sen sijaan toimeentulotuen perusosa nousee.

Perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan hoidettavaksi tammikuun alussa. Kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotukea saa muutoksen jälkeen samoihin menoihin kuin ennenkin.

Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot. Perustoimeentulotuen säännöllinen maksupäivä on kuukauden 1. pankkipäivä. Jos tuen maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, tuki on asiakkaan tilillä 2 pankkipäivän päästä päätöksestä.

Toimeentulotuen muutos ei koske Ahvenanmaata. Siellä toimeentulotuen hoitaa kokonaisuudessaan kunta.