Eduskunnan halutaan pohtivan suhtautumistaan kansalaisaloitteisiin

Eduskunnan lakivaliokunnan keskustalaiset jäsenet ehdottavat tiedotteessaan, että eduskunta pohtisi tarkkaan, miten kansalaisaloitteisiin tulisi suhtautua. Valiokuntien olisi heidän mukaansa harkittava tarkoin, miten paljon aikaa ja voimavaroja kannattaa käyttää kunkin kansalaisaloitteen käsittelyyn.

– Jos aloite on sellainen, ettei sitä selvästikään voi ottaa lainsäädännön pohjaksi ja jos kyseessä on vasta päätetyn asian muuttaminen, valiokunnan tulisi päättää, ettei asiaa oteta käsittelyyn, tiedotteen allekirjoittaneet Antti Rantakangas, Niilo Keränen, Mikko Kärnä ja Juha Pylväs sanovat.

Kun kansalaisaloitteen voi vaivattomasti allekirjoittaa netissä, on 50 000 allekirjoittajan raja osoittautunut keskustaedustajien mukaan melko alhaiseksi.

– Eduskunnan käsittelyyn on tullut lisääntyvässä määrin erilaisia aloitteita, joista osa on heikosti valmisteltuja. Kansalaisaloitetta käytetään myös politiikan teon välineenä silloin kun asia on jo vähän aikaa sitten ratkaistu eduskunnassa aloitteen tekijöiden kannan vastaisesti, kansanedustajat sanovat.

Lakivaliokunta tiedotti keskiviikkona, että se ehdottaa mietinnössään Aito avioliitto -kansalaisaloitteen hylkäämistä. Aloitteen tarkoituksena on kumota sukupuolineutraali avioliittolaki ja säätää avioliiton juridisesti tarkoittavan miehen ja naisen välistä liittoa.

Lakivaliokunnan mukaan eduskunnan lainsäädäntötyössä tulee pyrkiä johdonmukaisuuteen, vakauteen ja ennustettavuuteen, etenkin säädettäessä keskeisiä oikeudellisia instituutioita, kuten avioliittoa koskevaa lainsäädäntöä.

Aito avioliitto -kansalaisaloite ja sen käsittely ovat herättäneet keskustelua kansalaisaloitejärjestelmän toimivuudesta. Perussuomalaisten kansanedustajat sanovat tiedotteessaan olevansa tyytyväisiä, että aloite tulee lakivaliokunnan mietinnön myötä täysistunnon käsittelyyn.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig ehdottaa blogissaan, että kansalaisaloitelakia tarkasteltaisiin uudestaan.

– Nyt laki mahdollistaa poukkoilevan lainsäädännön loputtomiin, joka ei ole hyvä asia. Toinen asia on aloitteen voimassaolo. Nyt aloite raukeaa vaalikauteen, vaikka eduskunta ei sitä olisi ehtinyt käsitellä. Tämä mahdollistaa eduskunnalle ”pelaamisen”, jossa hankalan aloitteen käsittelyä voidaan venyttää, kunnes aika loppuu, Modig sanoo.