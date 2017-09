Kansalaisaloitetta koskeva arviomuistio lausunnolle

Oikeusministeriössä virkatyönä laaditussa muistiossa arvioidaan muun muassa kansalaisaloitelaissa säädettyjä aloitteen vireillepanon ja kannattamisen edellytyksiä.

Kansalaisaloitelaki on ollut voimassa viisi vuotta. Tänä aikana on pantu vireille yli 600 kansalaisaloitetta, joista 19 on edennyt eduskunnan käsittelyyn.

Muistiossa on käyty läpi kokemuksia kansalaisaloitteista sekä aloitemenettelyyn tehtyjä muutosehdotuksia. Arvioinnin mukaan kansalaisaloitteen käyttöönotto on ollut onnistunut uudistus, eikä menettelyn keskeisissä periaatteissa ole tarvetta muutoksille.

Yksityiskohdissa menettelyä voitaisiin kuitenkin sujuvoittaa ja selkiyttää esimerkiksi aloitteiden vireillepanon, kannatusilmoitusten tarkastuksen ja julkisuuden osalta.

Esimerkiksi kansalaisaloitelaissa säädettyä puolen vuoden määräaikaa kansalaisaloitteen toimittamisesta eduskunnalle siitä, kun Väestörekisterikeskus on antanut kannatusilmoitusten lukumäärää koskevan vahvistuspäätöksensä, voisi olla tarkoituksenmukaista nostaa vuoteen. Nykyisin aloite raukeaa, jollei sitä ole toimitettu eduskunnalle kuuden kuukauden kuluessa.

Arvioinnissa on tuotu esiin myös toimenpiteitä, joilla voitaisiin kehittää aloiteprosessin tiedotusta ja avoimuutta sekä oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -verkkopalvelua.

Arvioinnin tekemisessä on hyödynnetty kansalaisten näkemyksiä kansalaisaloitteista selvittäneitä Turun yliopiston tutkimuksia. Aineistona on käytetty myös oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -palvelun käyttäjille vuosina 2014 ja 2016 suunnattuja kyselyjä sekä palvelun käyttäjien muuten antamaa palautetta.

Lisäksi kartoitettiin kansalaisaloitteiden vastuuhenkilöiden sekä kansalaisaloiteprosessiin liittyvien organisaatioiden kuten eduskunnan ja Väestörekisterikeskuksen edustajien kokemuksia ja näkemyksiä kansalaisaloitemenettelystä ja sen mahdollisista kehittämistarpeista.

Päätös jatkovalmistelusta ja kansalaisaloitelain mahdollisesta muuttamisesta tehdään erikseen arviomuistion lausuntokuulemisen jälkeen. Lausuntoaikaa on 25. lokakuuta saakka.