Kannabiksen laillistamisen kannatus kasvaa samaa tahtia säännöllisen käytön kanssa

Huumekyselyn 2014 tietojen mukaan kannabista oli käyttänyt vuoden aikana 240 000 suomalaista, mikä on kaksinkertainen määrä kymmenen vuoden takaiseen verrattuna.

Myös viikoittain käyttävien määrä kaksinkertaistui vuodesta 2004 vuoteen 2014, jolloin heitä oli 35 000. Sen sijaan päivittäin käyttävien määrä on pysynyt vakaana noin 5 000–6 000 suomalaisessa. Lääkkeeksi enimmäkseen tai yksinomaan käyttäviä on joitakin tuhansia.

Kannabiksen käyttäjät eivät ole sosiaalisesti tai käyttötavoiltaan yhtenäinen ryhmä. Hyvin eri-ikäiset ja erilaisiin sosiaaliryhmiin kuuluvat käyttävät kannabista ja käyttötavat vaihtelevat suuresti.

THL:n mukaan ns. tyyppikäyttäjä on nuori tai nuorehko kaupungissa asuva mies, joka polttelee kavereiden tarjoamaa, usein kotikasvatettua marihuanaa satunnaisesti. Käyttö on viihdekäyttöä, johon liittyy myös runsas alkoholin kulutus.

Valtaosa (63,5 %) käyttää kannabista lähinnä silloin, kun joku tarjoaa sitä heille. Neljäsosa kannabiksen käyttäjistä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttänyt tai kokeillut myös muita huumeita. Kannabiksen käyttäjät juovat muuta väestöä enemmän alkoholia. Yli 60 prosenttia kannabiksen käyttäjistä kertoi käyttäneensä alkoholia ja kannabista samanaikaisesti vuoden aikana.

Käytön yleistyminen vaikuttanut mielipiteisiin

Mielipiteet kannabispolitiikan kehittämisestä olivat vahvasti jakautuneet. Yli 80 prosenttia kaikista Huumekyselyyn 2014 vastanneista vastusti käytön dekriminalisointia tai viihdekäytön sallimista.

Kuitenkin noin 40 prosenttia kaikista vastaajista katsoi, ettei kannabiksen polttamisesta pitäisi käytännössä rangaista. Enemmistö kansalaisista katsoi myös, että kannabista pitää voida hankkia laillisesti lääkkeeksi.

Sen sijaan kannabiksen käyttäjistä yli 70 prosenttia kannatti Huumekyselyssä dekriminalisointia ja laillistamista. Myös he, joilla oli aikaisempaa omakohtaista kokemusta kannabiksesta, suhtautuivat sen käyttöön muuta väestöä huomattavasti vapaamielisemmin.

Koko väestössä kannabiksen laillistamista kannattavien osuus pysyi kymmenessä prosentissa vuoteen 2010 asti. Vuonna 2014 kannattajien osuus oli noussut 15 prosenttiin.

– On ilmeistä, että mikäli kannabiksen kokeilu ja käyttö jatkavat yleistymistään, kasvavat paineet tarkistaa kannabispolitiikkaa ja nykyistä lainsäädäntöä. Mielipiteitä on omiaan lieventämään, jos vastaaja tuntee henkilökohtaisesti kannabiksen käyttäjän. Tällä hetkellä useimmat alle 35-vuotiaat tietävät lähipiiristään jonkun, joka on kokeillut kannabista, sanoo Pekka Hakkarainen THL:stä.

Vuoden 2014 Huumekysely tehtiin 7000:lle 15–69-vuotiaalle suomalaiselle, joista 3 485 vastasi kyselyyn. Heistä 226 oli käyttänyt kannabista viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Tutkimus kannabiksen käyttäjistä ja kannabiksen laillistamista ja dekriminalisointia koskevista mielipiteistä on julkaistu tuoreessa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä.