PS:n Toimi Kankaanniemi: Vasemmiston jäljiltä on etuoikeutettu ryhmä, joilla on valinnanvapaus

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi sanoo hallituksen esitystä laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta tavattoman tärkeäksi uudistukseksi.

– On hienoa, että meillä on hallitus, joka pystyy uudistamaan Suomea. Tämä uudistus on totta kai tavattoman vaikea ja iso, mutta sen tavoitteet ovat niin jalot, että niihin on syytä tällä kaudella mennä, Toimi Kankaanniemi totesi keskiviikkona eduskuntakeskustelussa.

– Täällä on nostettu esille erityisesti yhdenvertaisuus. Kyllä tosiasia on se, että vasemmiston jäljiltä Suomessa on etuoikeutettu ryhmä, hyvätuloiset, rikkaat ja työssä olevat, jotka saavat palvelut valitsemaltaan paikalta. Heillä on valinnanvapaus. Tällä taataan se koko kansalle, ja se on tärkeä asia.

Kankaanniemen mukaan istuntosalissa pelotellaan myös asiakasmaksujen nousulla.

– Meillä perustuslaki edellyttää, että jokainen suomalainen saa nämä palvelut ja että sitä ei estä asiakasmaksujen suuruus. Eli tästä pidetään varmasti huolta, että asiakasmaksuilla ei kenenkään tilanne heikkene, Kankaanniemi sanoi.