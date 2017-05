PS:n ryhmäjohtaja otti hallituksen johdolta nimet "vahvaan kiikkulautaan"

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi kertoi keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa neuvottelutuloksistaan, kun käsittelyssä olivat arvo-osuusjärjestelmän ja selvitystoiminnan lait. Asia tunnetaan paremmin hallintarekisteriin liittyvinä esityksinä. PS:n ryhmän ongelmat niiden suhteen olivat esillä alkuviikosta.

Toimi Kankaanniemi sanoi neuvotelleensa viimeviikkoisen ryhmäjohtajavalintansa jälkeen päivittäin. Tiistaina hän sai kertomansa mukaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa aikaan päätöksen, jolla tehtiin uusi ponsilausuma edellisen tilalle. Kankaanniemen mukaan huippuasiantuntijat sanovat, että se on paras malli, mikä tässä yhteydessä on saatavissa.

Toimi Kankaanniemi sanoi saaneensa myös pääministerin ja valtiovarainministerin kirjallisen sitoumuksen "että tämä asia hoidetaan".

Hän heilutti kyseistä paperia kädessään. Ryhmäjohtajan mukaan siinä todetaan, että "sitoutuu antamaan hallituksen esityksen viipymättä, kuitenkin viimeistään kesäkuun 2017 aikana".

– Edustajat, uskokaa nyt, että minulla on tämä aito allekirjoitettu paperi, johon ovat pääministeri ja valtiovarainministeri sitoutuneet, että tämä verojärjestelmä tuodaan tänne eduskuntaan tämän kevään aikana. Tämä on niin vahva kiikkulauta, että jos ei julkista veroviranomaiselle omistuksiaan, niin maksaa 50 prosenttia Suomen valtiolle veroja. Jos julkistaa, pääsee 25,5 prosentilla. Ero on niin merkittävä, että tämä puree aivan varmasti, Toimi Kankaanniemi totesi.

Yhdessä puheenvuoroistaan Kankaanniemi otti kantaa siihen, miksi paperi ylipäätään piti hankkia. Sdp:n edustajat kyselivät, eikö luottamusta ollut.

– Kyllä hallituksen sisällä on luottamus. Mutta arvelin niin, että oppositiossa ei ole luottamusta, jos minä sanon että on sovittu suullisesti, että tämä asia hoidetaan kesäkuun loppuun mennessä. Siksi pyysin pääministeriltä ja valtiovarainministeriltä kirjallisen lausunnon. Uskokaa nyt, että nämä ovat aidot nimikirjoitukset, koska ne ovat, ja monena kappaleena vielä, Kankaanniemi sanoi.

– Tein sen paperin, kun arvelin, ettei oppositio sanojani usko. Ei se näytä uskovan paperiakaan. Mutta tärkeintä on se, että Suomeen ei tule hallintarekisteriä. Tämä on kieltolaki.

Perussuomalaisten poliisitaustaiset kansanedustajat arvostelevat lakia yhä. Eräät olivat varanneet täysistunnosta puheenvuoroja, mutta he eivät tulleet paikalle.

Kello 21 jälkeen Sdp:n Antti Lindtman esitti Sdp:n Timo Harakan kannattamana asian pöydälle panoa täysistuntoon 16. toukokuuta. Pöydällepano voitti äänestyksen äänin 30-7. Poissa oli 162 kansanedustajaa.

Eduskunta jatkoi tämän jälkeen loppuun aiemmin keskiviikkona aloitetun keskustelun soten valinnanvapaudesta. Puheenvuoroja käytettiin kaikkiaan 170. Täysistunto päättyi kello 23.