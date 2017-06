Jussi Halla-aho ulkoministeriksi? Näin kommentoivat Ilkka Kanerva, Matti Vanhanen ja Erkki Tuomioja

Jos perussuomalaiset jatkaisivat hallituksessa, tuleva ulkoministerin nimitys ei voisi olla vain puolueen sisäinen asia. Tätä mieltä ovat ainakin kansanedustajat Ilkka Kanerva (kok.), Matti Vanhanen (kesk.) ja Erkki Tuomioja (sd.). Verkkouutiset kysyi heidän näkemyksiään asiasta ennen Kultaranta-keskustelujen alkua.

– Tuskinpa tämä nyt puolueen sisäinen asia voi olla. On aika selvästi valtakunnan yhteinen intressi, että asia (ulkoministeri) olisi yhteisesti hyväksyttävissä, Kanerva katsoo.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi toimittajille eilen Kultarannassa, että hyviin tapoihin on kuulunut kysyä myös presidentin näkemystä ulkoministerin nimestä.

Perussuomalaisten uuden puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mielestä Timo Soinin pitäisi luopua ulkoministerin salkusta. Halla-aho on pitänyt myös "oletusarvona" perivänsä kyseisen salkun.

Sopisiko Halla-aho ulkoministeriksi?

– Aika monet katsovat asiaa epäillen, huomauttaa Kanerva.

Entä itse?

– Tulkitsen tässä yleistä ilmapiiriä.

Näin asiasta ajattelee keskustan Matti Vanhanen:

– Meillähän on se käytäntö, että hallitukseen osallistuvista puolueista se, jolle ministerinpaikka tulee, tekee asiasta (ulkoministeristä) ehdotuksen. Vaihtelevalla tavalla vuosikymmenten ajan tämä on annettu tiedoksi myös presidentille. En usko, että puolueet luopuvat oikeudestaan valita omat edustajansa, mutta kyllä tässä osataan ottaa huomioon, että nimi on sellainen, että se sopii kaikille hallituspuolueille, hän arvioi.

Voisiko Halla-ahosta tulla ulkoministeri?

– En pidä sitä mahdollisena.

SDP:n Erkki Tuomiojan mielestä ulkoministerin nimitys ei ole puolueen sisäinen asia:

– Se on koko hallituksen yhteinen asia, se on eduskunnan asia ja se on presidentin asia. Kyllä ministerin täytyy nauttia kaikkien näiden tahojen luottamusta. On täysin selvää, että myös presidentiltä kysytään asiasta, vaikka hän ei ole tässä päättäjä.

Sopisiko Halla-aho ulkoministeriksi?

– Ei.

Miksi ei?

– Hän ei ole ylipäätään sopiva Suomen hallitukseen.

Miksi ei, jos hän sanoo noudattavansa hallitusohjelmaa?

– Kyse ei ole vain hallitusohjelmasta, vaan siitä, että tämä puolue (perussuomalaiset) on mennyt ruotsidemokraattien kaltaiseksi äärinationalistiseksi puolueeksi. Sellaiselle ei pidä mielestäni olla sijaa Suomen hallituksessa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) neuvottelevat tänään aamupäivällä perussuomalaisten uuden puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kanssa siitä, onko puolueilla edellytyksiä jatkaa hallitusyhteistyötä perussuomalaisten puheenjohtajiston vaihduttua täysin. Orpo suhtautui asiaan eilen Kultarannassa varauksella.