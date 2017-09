Ilkka Kanerva toivoo, että Ruotsi ei allekirjoita ydinaseet kieltävää sopimusta

Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) toivoo, että Ruotsi ei allekirjoittaisi YK:n ydinaseet kieltävää sopimusta.

– Minulla on viesti Pohjanlahden toiselta rannalta Ruotsiin: please, reconsider (olkaa hyvät, harkitkaa vielä kerran).

YK:ssa hyväksyttiin heinäkuussa ydinaseet kieltävä sopimus. Sen puolesta äänesti 122 maata. Kaikki ydinasevaltiot boikotoivat äänestystä, samoin lähes kaikki Nato-maat. Natoon kuuluva Hollanti äänesti sopimusta vastaan. Suomi ja useimmat EU-maat eivät osallistuneet edes sopimusneuvotteluihin.

Sopimukseen aletaan kerätä allekirjoituksia 20. syyskuuta, ja se tulee voimaan, kun 50 maata on vahvistanut sen. Ruotsi kuuluu niihin harvoihin länsimaihin, jotka harkitsevat allekirjoittavansa sopimuksen. Suomi ei aio allekirjoittaa sopimusta.

Kanervan mukaan Ruotsin näkemys kumpuaa historiasta.

– Tämä on tämmöinen (Olof) Palmen ulkopolitiikan heijastuma, mikä Ruotsilla on konseptissaan. Siinä on valtava lataus idealismia.

Sodanvastaisuudestaan tunnettu Palme toimi Ruotsin pääministerinä 1960-, -70- ja -80-luvuilla.

Kanervan mielestä nyt pöydällä olevan ydinasesopimuksen arvo jää vähäiseksi, koska sitä boikotoivat kaikki merkittävät sotilasmahdit.

– Kuka meistä ei vastustaisi tällaista sopimusta? Mutta jos sopimus on aikaansaatu täysin kaikki realiteetit sivuuttavalla tavalla, kauniilta idealismilta putoaa realismin pohja pois.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kanerva arvioi, että jos Ruotsi allekirjoittaa paperin, se vaikuttaa Suomeenkin.

– Valitettavasti sillä olisi harmillisia vaikutuksia Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön.

Hänen mukaansa tämä johtuu siitä, että Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö ei ole vain kahdenkeskistä, vaan mukana on myös kolmansia osapuolia. Näitä ovat esimerkiksi Yhdysvallat, Britannia, Saksa ja muut EU-maat. Osapuolet ovat luoneet verkoston, jossa keskinäiset sopimukset vaikuttavat muihinkin.

Suomen ja Ruotsin sopimukset kolmansien osapuolten kanssa noudattavat samaa "sablunaa", Kanerva toteaa.

– Nyt Ruotsi kääntää tällaiselle politiikalle selkänsä.

Yhdysvaltain hallinto lähetti Ruotsille syyskuun alussa kirjeen, jossa se toivoi Ruotsin peruvan suunnitelmansa. Kanervan mukaan viesti on vakava.

– Jollei Ruotsi sen vaikutusta osaisi punnita, olisi kyllä surkeaa.

Hänen mukaansa tuore YK-sopimus voi jopa vaarantaa ydinsulkusopimuksen toteutumisen. Ydinsulkusopimus pyrkii estämään ydinaseiden leviämisen uusiin maihin, ja sen ovat allekirjoittaneet lähes kaikki maailman maat.