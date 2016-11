Kananmuna päivässä voi ehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä

Kananmunien syöminen ei suurenna sepelvaltimotaudin vaaraa ja saattaa jopa pienentää aivoverenkiertohäiriöiden riskiä, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Nutrition -lehdessä. Siitä kertoo uutispalvelu Duodecim.

Kananmunien uskottiin pitkään altistavan sydänoireille, koska ne sisältävät paljon kolesterolia. Ravinnon kolesterolin ajateltiin ennen nostavan veren kolesterolipitoisuuksia ja sitä kautta myös lisäävän sydänoireita, mutta tutkimustiedon lisääntyessä vaikutus on osoittautunut korkeintaan vähäiseksi.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat vuosina 1982–2015 tehtyjen kananmunatutkimusten aineistoihin, jotka koostuvat sepelvaltimotaudin osalta 280 000 potilaan ja aivoverenkiertohäiriöiden osalta 300 000 potilaan tiedoista.

Analyysin perusteella päivittäinenkään kananmunien syöminen ei suurentanut vaaraa sairastua sepelvaltimotautiin, mutta liittyi sen sijaan 12 prosenttia pienempään riskiin sairastua aivoverenkiertohäiriöihin.

Yhdysvaltalaisten havainnot ovat samansuuntaisia monien viimeaikaisten tutkimusten kanssa, mutta aivoverenkiertohäiriöiden osalta tuloksiin kannattaa suhtautua varoen.

Yksi syy tähän on tutkimuksen rahoitus, joka tuli osittain yhdysvaltalaiselta kananmunantuottajien etuja ajavalta järjestöltä. Rahoittajien intressit voivat välillä näkyä tutkimusten tuloksissa.

Sepelvaltimotaudin osalta tulokset sen sijaan vahvistavat aikaisempiin tutkimuksiin perustuvaa nykykäsitystä, jonka mukaan kananmunat eivät suurenna niitä säännöllisesti nauttivien sydänriskejä. On silti mahdollista, että riskejä ilmaantuu, jos kananmunien syönti on erittäin runsasta.