Kalsium saattaa vaikuttaa aivoverenvuotopotilaan ennusteeseen

Tutkimukseen osallistui 2 100 aivoverenvuotopotilasta. Tulosten perusteella aivojen verenpurkaumat olivat suurempia potilailla, joiden veren kalsiumpitoisuus oli pieni, kuin potilailla, joiden kalsiumtasot olivat normaalit sairastumisen aikoihin.

Osa potilaista kävi myös aivojen tietokonekuvauksessa seurannan aikana, ja kuvausten perusteella verenpurkaumat laajentuivat todennäköisemmin potilailla, joiden kalsiumtasot olivat alhaiset.

Kalsiumvajaus on yhdistetty pahempiin aivoverenvuotoihin aiemminkin, mutta tutkimuksia on tehty suhteellisen vähän. Nyt julkaistu tutkimus onkin tervetullut lisänäyttö kalsiumin vaikutuksista, mutta vieläkin on epäselvää, mistä yhteys tarkalleen johtuu.

Kalsiumin tiedetään vaikuttavan veren hyytymiseen ja verisuonten toiminnan välityksellä myös verenpaineeseen. Nämä kummatkin mekanismit voivat selittää ilmiön. Jos myös tulevat tutkimukset päätyvät samanlaisiin tuloksiin, kalsiumtasoista huolehtiminen saattaa auttaa aivoverenvuotopotilaiden hoidossa.

Tutkimus julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä ja siitä raportoi Uutispalvelu Duodecim.