Antti Kaikkonen kehottaa keskittymään hallitusohjelmaan salkkukeskustelun sijaan

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kehottaa kannanotossaan hallitusta laittamaan voimavaransa hallitusohjelman toteuttamiseen ja Suomen kuntoon laittamiseen ”salkkukeskustelun” sijaan. Ulkoministeri Timo Soinin (ps.) ilmoitus perussuomalaisten puheenjohtajan tehtävän jättämisestä aktivoitti keskustelun ministereiden vastuualueista ja työtaakoista. Esillä on ollut ehdotus, että oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.), opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) ja ympäristö- ja maatalousministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) ministerisalkut voitaisiin jakaa kahtia.

– Yksinkertaistaen voi sanoa, että Suomessa ei ole niinkään pula ministereistä, vaan työpaikoista. Taloudessa ja työllisyydessä on vihdoin tapahtunut käänne parempaan, mutta sitä on nyt vahvistettava. Lisäksi ihmisten palvelut on laitettava kuntoon viemällä sote-uudistus viimeinkin maaliin, vastuullisella tavalla, Kaikkonen sanoo.

Hän sanoo kannustavansa kaikkien hallituspuolueiden ministereitä laittamaan voimavaransa siihen, "mihin he ovat suomalaisilta ja eduskuntaryhmiltään luottamuksen saaneet eli Suomen kuntoon laittamiseen".

– Ministereiden määrä ja vastuujako on hallituspuolueiden kesken yhdessä sovittu hallitusneuvotteluissa. Muutokset ovat mahdollisia, jos isänmaan asiat tulevat siten paremmin hoidettua, ja niistä pystytään yhdessä luontevasti sopimaan. Liikaa energia siihen ei kuitenkaan kannata käyttää, Kaikkonen sanoo.