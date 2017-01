Keskustan Antti Kaikkonen liikenneverkkomallista: Huonoja ja hyviä puolia arvioitava

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen katsoo liikenne- ja viestintäministeriön esittämän valtionyhtiön olevan yksi mahdollinen ratkaisu siihen, että teitä, ratoja ja muita väyliä voidaan rakentaa ja kunnostaa myös tulevaisuudessa koko maassa.

– Juha Sipilän hallitus investoi yhteensä lähes kolme miljardia euroa teiden, ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen, uusiin isoihin liikennehankkeisiin ja nopeisiin verkkoyhteyksiin. Nykyisellään rahat eivät kuitenkaan enää pitkään riitä liikenneyhteyksien turvaamiseen tasa-arvoisesti koko maassa. On pohdittava uusia ratkaisuja, Kaikkonen sanoo tiedotteessaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä. Liikenneverkkoyhtiö keräisi tien käytöstä maksun, jolla rahoitettaisiin yhtiön hallinnoiman valtion liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen. Yhtiö tarjoaisi kuluttajille valtakunnallisesti kiinteitä aikaan perustuvia maksuja, esimerkiksi kuukausi- tai vuosimaksuja, jotka eivät vaatisi paikannusta.

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys mahdollistaa Kaikkosen mukaan perusteellisen keskustelun, jossa eri vaihtoehtoja voidaan huolella punnita ja hakea yhteistä näkemystä. Mitään esitystä ei kannata tyrmätä suoralta kädeltä.

– Keskustalle on tärkeää, että ihmisten arjen sujuvuuden sekä työllistävien yritysten toimintaedellytysten kannalta elintärkeiden liikenneyhteyksien rapistuminen pysäytetään vihdoin.

Toimivat liikenneyhteydet on Kaikkosen mukaan turvattava koko maassa.

– Edellytämme, että autoilijoiden ja muiden liikenteen käyttäjien maksut eivät kokonaisuutena kasva. Edellytämme myös, että jokaisen yksityisyydestä huolehditaan, hän sanoo.

Kaikkosen mukaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille kuuluu tunnustus rohkeudesta nostaa jo pitkään tiedossa olleet väylärahoituksen ongelmat pöydälle ja esittää niihin pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä, ennakkoluulottomiakin ratkaisuja.

– Nyt on saatu pöydälle varsin radikaali esitys, ei päätös. Tämän hyviä ja huonoja puolia on syytä nyt perusteellisesti arvioida. Tärkeää on kuulla myös tavallisten autonkäyttäjien ajatuksia esityksestä. Vasta sen jälkeen on johtopäätösten aika, Kaikkonen sanoo.