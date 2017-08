Johtuuko keskustan alamäki kokoomuksesta? - "En halua sellaista tuomiota antaa"

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei usko, että keskustan gallup-alamäki johtuisi hallitusyhteistyöstä kokoomuksen kanssa.

– En halua sellaista tuomiota antaa. Välillä vain tuntuu, että kokoomus ehkä osaa paremmin poliittisen markkinoinnin, hän sanoo Nykypäivä-lehdessä.

Kaikkonen tarkoittaa, että toisin kuin keskusta, kokoomus on onnistunut kasvattamaan kannatustaan sen ansiosta, että talous kasvaa.

– Emme voi olla tyytyväisiä, vaikka sekin tiedetään, että välillä mennään ylöspäin ja välillä alas. Hallitusvastuu tuppaa aina rokottamaan. Sellainen kaino toive on, että kun Suomen suunta on saatu ylöspäin, kansalaiset voisivat huomioida, kelle puolueelle luottamuksen antaa, hän toteaa.

Viime keväänä heikosti menneiden kunnallisvaalien jälkeen tunnettu keskustavaikuttaja, kansanedustaja Seppo Kääriäinen sanoi, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) "eväät on syöty". Hän kaipasi puolueelle leveämpää kärkeä.

Nyt vihreät ovat ohittaneet keskustan mielipidemittauksissa. Toki kansanedustajia keskustalla on edelleen 49 ja vihreillä vain 15, mutta kannatusluvuista onkin tapana ennakoida, millainen tulevaisuus puolueita odottaa.

Ylen gallupin mukaan keskustaa kannattaa 17,3 prosenttia ja vihreitä 17,6 prosenttia. Ero mahtuu toki virhemarginaaliin, ja kyselyssä kantansa kertoi vain 59,2 prosenttia vastaajista, mutta suunta on ollut selvä jo pitemmän aikaa: vihreät nousee, keskusta laskee.

Keskusta on käynyt matalalla ennenkin. Kokemusten perusteella moni keskustalainen ajattelee, että erityisesti yhteistyö kokoomuksen kanssa on kuolemaksi. Tästäkin Kääriäinen on puhunut.

Kun keskusta vuonna 2011 kärsi vaaleissa murskatappion, takana oli neljä vuotta yhteistyötä kokoomuksen kanssa. Kääriäinen muistutti tuolloin, että sotien jälkeen puolueet ovat istuneet samassa hallituksessa kolmesti, ja aina kausi on päättynyt keskustan vaalitappioon.

Nyt puolueet tekevät yhteistyötä neljättä kertaa.

Blogissaan elokuun 11. päivänä Kaikkonen piikitteli kokoomusta. Hän sanoi, että edellisten, kokoomusvetoisten, hallitusten aikana Suomi ajelehti, mutta keskustahallitus korjasi asian.

– Jos (Jyrki) Kataisen (kok.) ja (Alexander) Stubbin (kok.) hallitusten aikainen Suomen ajelehtiminen olisi jatkunut, olisimme nyt poikkeuksellisen vakavissa ongelmissa, Kaikkonen kirjoitti.