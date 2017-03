"Kaavoituksesta tehtävä rullaava, ajassa elävä prosessi"

Kokoomuksen maankäyttö- ja asuntopoliittisen raportin valmistamista vetänyt kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa Verkkouutisten blogissa.

Hänen mukaansa nykyinen hallitus on ryhtynyt näissä asioissa reilusti toimeen ja "me haluamme kokoomuksena olla tätä työtä vauhdittamassa".

– Keväällä 2015 tehdyn hallitusohjelman varsin kunnianhimoisen asunto-osan tavoitteista on iso osa jo tehty ja toteutettu ja loputkin on jo valmisteluputkessa. Tällä sektorilla tehty normien purku on tuottanut myös toivottua tulostakin. Hienosti kasvuun lähtenyt rakentaminen ja asuntotuotanto kannatteleekin nyt hienoista talouskasvuamme ja me haluamme tätä kasvua tukea edelleen.

Raportissa esitettään uudelleen käyttöön otettavaksi kunnille ja kaupungeille myytävän maan verovapautta. Kokoomus ajaa myös sitä, että valtio luovuttaa erityisesti asuntotuotantoon soveltuvat maansa kunnille myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

– Kaavoitusprosesseja haluamme myös uudistaa ja vauhdittaa. Nykyinen pitkä, kankea ja usein vuosikausien valituskierrokset sisältävä kaavoitus on nykypäivän tarpeisiin vanhanaikainen. Kun lopulta kaava saa lainvoiman niin se on usein jo vanhentunut tai ainakin betonoitu lähes kymmeneksi seuraavaksi vuodeksi, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Kaavoituksesta tulee tehdäkin jatkuva niin sanottu rullaava prosessi, joka elää ajassa ja päivittyy sujuvasti tilanteen muuttuessa. Samalla koko maankäytön ajattelumaailma tulee muuttaa elinyhteisöjen kaavoittamiseksi irrallisten asuinalueiden, teollisuusalueiden ja toimistoalueiden kaavoittamisesta. Järkevästi pohdittu ja jopa kuntarajat ylittävä maapolitiikka on ennen muuta alueella asuvien ihmisten, mutta myös työpaikkojen ja yritysten etu.

Kokoomus haluaa hänen mukaansa "perata kaikista olemassa olevista kaavoista pois kaiken turhanaikaisen ja tiukan sääntelyn".

– Riittää, että kaavassa määritellään tärkeimmät pelisäännöt ja muuten tilaa kannattaa jättää enemmän rakennuttajille eli ihmisille ja rakentajille eli alansa ammattilaisille. Vanhoista kaavoista tulisikin poistaa tietyssä määräajassa tällainen turhanaikainen sääntely.

Samalla käyttöön pitäisi Heinosen mielestä ottaa laajasti alueelliset poikkeamiset - eli olemassa olevien kaavojen esimerkiksi rakennusoikeuksia pitäisi voida lisätä yhdellä päätöksellä kymmenien erillisten päätösten sijaan. Myös ilmoituslupamenettelyä tulisi laajentaa koskemaan muun muassa kaikki pienimuotoinen lisärakentaminen, aina pieniä lisätaloja myöten.

– Puolueemme puheenjohtaja Petteri Orpo linjasi myös hyvin lupa-asioita toteamalla, että lainsäädäntöön tulee lisätä lupaus ajallaan valmistuvista luvituksista. Lupaus kuuluisi niin, että myöhästynyt lupa on hyväksytty lupa. Tämä malli on käytössä jo Alankomaissa ja toivottavasti pian myös meillä Suomessa.