Seppo Kääriäisen mielestä pauhaaminen salaliitoista on tyhjän päällä

Keskustan veteraanikansanedustaja ministeri Seppo Kääriäinen kirjoittaa Facebookissa tiistaisesta hallituksen luottamusäänestyksestä eduskunnassa.

– Pääministeri toimi perustuslain puitteissa ja poliittisesti järkevästi varmistaessaan hallituksen toimintakyvyn sen jälkeen kun perussuomalaiset repesivät puoluekokouksen päätösten seurauksena, Seppo Kääriäinen toteaa.

– Opposition pauhaaminen salaliitoista tai vastaavista on tyhjän päällä.

Hänen mukaansa "keskustan eduskuntaryhmä oli henkisesti varautunut hallitusneuvotteluihin Rkp:n ja Kd:n kanssa. Perussuomalaisten sisäinen pesänselvitys muutti suunnitelmaa.

– Nyt mennään tällä. Hallituksella on kaksi isoa tehtävää: sote on soudettava maaliin, ja talouden käännettä on tuettava niin, että työllisyys paranee mahdollisimman vahvasti.