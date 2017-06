Vanhus jäi erehdyksessä kolmeksi päiväksi ilman kotihoidon käyntejä - "koneet otettava haltuun"

Perussuomalaisista juuri eronneen kansanedustaja Arja Juvosen (sit.) mukaan toimimattomat, päivitettävät ja yhteenpelaamattomat tietojärjestelmät tulisi laittaa kuntoon jo ennen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta, sillä ne ovat yksi suuri uhka lisääntyville potilasvahingoille.

– Tietojärjestelmät kylläkin maksavat. Se on loputon kaivo, johon uppoaa tolkuttomasti varsinkin jos tehdään puolivaloilla ja vain vähän kerrassaan. Ne on laitettava kerralla kuntoon, Juvonen sanoo tiedotteessaan.

Juvonen nostaa esimerkiksi Kangasalassa kotihoidossa tapahtuneen tilanteen, jossa vanhus oli jäänyt kolmeksi päiväksi ilman kotihoidon käyntejä, koska tieto hoidontarpeessa ei ollut välittynyt eteenpäin.

– Tietotekniikka ja sen päivittäminen kesken potilaan hoitamisen on haastavaa ja aikaa vievää, mutta sen puolen on myös pelattava potilaan hoidon jatkumisen turvaamiseksi, Arja Juvonen katsoo.

– Inhimillisiä virheitä on hyvin vaikea ennaltaehkäistä, sillä niitä aina tapahtuu ja ne ovat hyvin ikäviä. Hoitajien työkiireet ja työmäärä lisää inhimillisten virheiden uhkaa ja siksikin on tärkeää, että hoitajien työolot huomioidaan myös sotessa kriittisesti. Toinen on tietojärjestelmät ja niiden toimivuus. Koneet on otettava haltuun.