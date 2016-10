Jussi Niinistö Ahvenanmaa-tutkimuksesta: Perussuomalaisten kanta erottui

Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan Verkkouutisten tutkimus ei anna aihetta uusiin johtopäätöksiin liittyen Ahvenanmaan demilitarisoituun asemaan. Tutkimuksen mukaan suomalaisista 38 prosenttia säilyttäisi maakunnan nykyisen aseman ja 31 prosenttia luopuisi demilitarisoinnista. Yhtä suuri osuus eli 31 prosenttia vastanneista ei osannut sanoa kantaansa asiaan.

– Ei, kyllä tämä asia on loppuun käsitelty. Meillä on hallituksessa ja laajalti eduskunnassakin yhteisymmärrys siitä, että nykytilanne (Ahvenanmaan demilitarisoitu asema) säilytetään. Tähän Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut. Toisaalta samaan aikaan on ymmärrystä myös sille, että koko maata pitää puolustaa, mukaan lukien Ahvenanmaa, Niinistö huomauttaa.

Niinistön mukaan puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa Ahvenanmaan osalta on mahdollista kehittää ilman, että maakunnan demilitarisoituun asemaan puututaan.

– Yhteistyötä voidaan tehdä jo nykyisten sopimusten puitteissa Suomen ollessa aina päävastuussa maakunnan puolustamisesta.

Perussuomalaiset haluavat muutosta

Verkkouutisten tutkimuksessa erottuivat etenkin perussuomalaisten kannattajat. Heistä 62 prosenttia katsoi, että Ahvenanmaan demilitarisoidusta asemasta tulisi luopua. Perussuomalaisen puolustusministerin mielestä tämä ei anna aihetta kuitenkaan ryhtyä ajamaan Ahvenanmaan sotilaallisen aseman muuttamista.

– Tämä on Suomen virallinen linja, johon olemme sitoutuneet. Emme ole purkamassa Ahvenanmaan demilitarisointia. Olen yrittänyt vain herätellä keskustelua siitä, miten voimme paremmin puolustaa koko maata, mukaan lukien Ahvenanmaa.

Niinistö kuitenkin huomauttaa, että Verkkouutisten tutkimuksessa "perussuomalaisten kanta kieltämättä erottui".

– Voi olla, että tähän liittyy demilitarisoinnin lisäksi myös muita Ahvenanmaan asemaan liittyviä kysymyksiä. Tähän voi esimerkiksi liittyä kysymyksiä ahvenanmaalaisten vapauttamisesta varusmiespalveluksesta, ruotsin kielen erityisasemasta tai siitä, että ei-ahvenanmaalaisten oikeus omistaa maata Ahvenanmaalla on rajattua.

Keskustelu Ahvenanmaan asemasta on viime aikoina käynyt vilkkaana puolustusministeri Jussi Niinistön kannanottojen myötä. Niinistö on katsonut maakunnan muodostavan demilitarisoituna sotilaallisen tyhjiön. Hän on kuitenkin painottanut, ettei Suomi ole puuttumassa Ahvenanmaan asemaan, vaikka se sotilaallisesti olisikin perusteltua.