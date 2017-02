Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Juha Keskinen kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi

Juha Keskisen, 58, mielestä kulttuurin ja taiteen huomioiminen on tärkeää Helsinkiä kehitettäessä.

– Taidetta tarvitaan niin helsinkiläisten asuinympäristön viihtyisyyden kuin myös matkailuelinkeinon kehittämiseksi. Helsinki on Aasian lentoliikenteen vilkas vaihtoasema. Yhä useampi matkustaja tulisi saada jäämään Helsinkiin ainakin päiväksi tai pariksi. Meillä on mielenkiintoista näytettävää, ja lisää kehitetään. Laivat, junat ja lentokoneet tuovat Helsinkiin turisteja ja myös uusia asukkaita, Keskinen sanoo.

Hänen mukaansa Helsinkiä on rakennettava rohkeasti.

– Asuntoja tarvitaan sinne, missä ihmiset haluavat asua. Helsinki on merellinen kaupunki. Meren lähelle tarvitaan asuntoja myös opiskelijoille ja ikäihmisille. Luontoarvot huomioiden Helsingistä voidaan rakentaa eloisa merikaupunki.

Keskisen mielestä Helsinki tarvitsee uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon.

– Helsingin kaikessa rakentamisessa tulisi noudattaa prosenttiperiaatetta, jonka mukaan noin yksi prosentti rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen. Helsinki on kaunis kaupunki ja vieläkin kauniimpana jätämme sen tuleville polville.

Keskisen mukaan vahva talous on Helsingin kehityksen selkäranka.

– Helsingin elinkeinorakennetta on laajennettava ja yritystoiminnan edellytykset on pidettävä suotuisina. Helsinkiläisten on saatava elättää itsensä työllä ja yrittämisellä, hän sanoo.

Juha Keskinen on ehdolla vaaleissa ensimmäistä kertaa.